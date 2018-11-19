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Sabah namazı saati | Diyanet namaz saatleri: Ankara İzmir İstanbul imsak ve sahur saati

Sabah ezanı saati ve camilerde sabah namazı kılınma saati değişti. Öte yandan oruç tutacaklar ve namaza kalkacaklar sabah ezanı saati ve imsak vaktini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz ve ezan saatlerini açıkladı. İşte, Ankara İzmir İstanbul imsak ve sahur saati

19.11.2018 - 19:01 | Güncelleme:

Sabah namazı saati ve imsak vakti son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Zira Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sabah ezanı okunma vakti değiştirildi. Peki; sabah namazı ne zaman? Sabah ezanı ne zaman okunuyor? İmsak vakti ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namaz vakitleri tespit edildi.

SABAH EZANI SAATİ DEĞİŞTİ

Sabah namazı imsak vakti ve güneş doğma saati arasında kılınabiliyor. Ancak sabah ezanı imsak vaktinden bir saat sonra okunuyor, sabah namazı ise cami ve mescitlerde ezandan yarım saat sonra kılınıyordu. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sabah ezanının imsak vaktinde okunması kararı alındı. Bundan böyle Mart ayına kadar sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. Sabah namazı ise camilerde imsaktan yarım saat sonra kılınacak.

İşte; Ankara, İzmir, İstanbul sabah namazı saati ve Ankara, İzmir, İstanbul imsak saati...

İSTANBUL SABAH NAMAZI EZANI SAATİ VE İMSAK VAKTİ (19 - 25 KASIM) 

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Kasım 2018 Pazartesi 06:20 07:49 12:55 15:27 17:50 19:13
20 Kasım 2018 Salı 06:21 07:50 12:56 15:26 17:49 19:13
21 Kasım 2018 Çarşamba 06:22 07:51 12:56 15:26 17:49 19:12
22 Kasım 2018 Perşembe 06:23 07:52 12:56 15:25 17:48 19:12
23 Kasım 2018 Cuma 06:24 07:53 12:56 15:25 17:47 19:11
24 Kasım 2018 Cumartesi 06:25 07:55 12:57 15:24 17:47 19:11
25 Kasım 2018 Pazar 06:26 07:56 12:57 15:24 17:46 19:11
 
ANKARA SABAH NAMAZI EZANI SAATİ VE İMSAK VAKTİ (19 - 25 KASIM)
 
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Kasım 2018 Pazartesi 06:03 07:31 12:40 15:14 17:37 18:59
20 Kasım 2018 Salı 06:04 07:32 12:40 15:13 17:36 18:59
21 Kasım 2018 Çarşamba 06:05 07:33 12:40 15:13 17:36 18:58
22 Kasım 2018 Perşembe 06:06 07:34 12:41 15:12 17:35 18:58
23 Kasım 2018 Cuma 06:07 07:35 12:41 15:12 17:35 18:57
24 Kasım 2018 Cumartesi 06:08 07:36 12:41 15:12 17:34 18:57
25 Kasım 2018 Pazar 06:09 07:37 12:41 15:11 17:34 18:56
 
İZMİR SABAH NAMAZI EZANI SAATİ VE İMSAK VAKTİ (19 - 25 KASIM)
 
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Kasım 2018 Pazartesi 06:25 07:50 13:03 15:40 18:04 19:23
20 Kasım 2018 Salı 06:26 07:51 13:03 15:40 18:03 19:23
21 Kasım 2018 Çarşamba 06:27 07:52 13:03 15:40 18:02 19:23
22 Kasım 2018 Perşembe 06:28 07:53 13:03 15:39 18:02 19:22
23 Kasım 2018 Cuma 06:28 07:54 13:04 15:39 18:01 19:22
24 Kasım 2018 Cumartesi 06:29 07:55 13:04 15:38 18:01 19:21
25 Kasım 2018 Pazar 06:30 07:56 13:04 15:38 18:00 19:21
 
 

 

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