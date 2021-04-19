Sabahattin Ali dinletisi İş Sanat'ta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatTiyatro
ABONE OL

Sabahattin Ali dinletisi İş Sanat'ta

Sabahattin Ali’nin üç hikâyesi İş Sanat sahnesinde “Gece Kapladı Her Yeri” başlığı altında Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek. Bu akşam saat 20.30’da ilk gösterimi yapılacak dinleti sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında izlenebilecek.

Sabahattin Ali dinletisi İş Sanat'ta

İş Sanat’ın gelenekselleşmiş dinletilerinin yeni konuğu Sabahattin Ali hikâyeleri oluyor. Atilla Birkiye tarafından hazırlanan, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı, Sabahattin Ali’nin unutulmaz hikâyelerinin yer aldığı dinleti Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek.

Edebiyatımızın usta kalemi Sabahattin Ali’nin üç hikâyesi “Gece Kapladı Her Yeri” başlığı altında sahnelenecek. Dinletide yazarın çaresizlik, hüzün ve sevgi temalarını işlediği Hanende Melek, bir aşk hikâyesi olan Gramofon Avrat ile halk öyküsü Hasan Boğuldu hikâyeleri yer alıyor.

İş Kuleleri salonunda seyircisiz kaydedilen dinletinin ilk gösterimi bu akşam saat 20.30’da yapılacak ve sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek.

İş Sanat, çevrim içi sürdürdüğü 21. sezonunda edebiyatımızın önemli isimlerini ağırladı. Sait Faik Abasıyanık, Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Âşık Veysel, Haldun Taner ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın eserlerinin sahnelendiği dinletiler bugüne kadar iki milyonu aşkın seyirciye ulaştı. Kaçıran veya tekrar izlemek isteyenler için tüm etkinlikler sezon sonuna kadar İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayında olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Albert Einstein'ın beyni otopside çalındı - Son dakika haberler
KÜLTÜR-SANATBeyni sefer tasıyla çalındı
'Kibar Feyzo' o konakta çekilmişti
KÜLTÜR-SANAT'Mağo Ağa'nın konağı müze oluyor
Zeki Alasya anılıyor
KÜLTÜR-SANATDoğum gününde anılıyor
İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri açıklandı
KÜLTÜR-SANATFestivalde yarışacak 13 film belli oldu
'Kadın Sanatçılar - Esmâlar ve Hilyeler'
KÜLTÜR-SANAT'Kadın Sanatçılar-Esmâlar ve Hilyeler'
Sinema tarihinin en meşhur kötü filmleri
KÜLTÜR-SANATSinema tarihinin en meşhur kötü filmleri
Sónar Istanbul 2 Ekim'de Zorlu PSM'de
KÜLTÜR-SANATSónar Istanbul 2 Ekim'de Zorlu PSM'de
Feryal Öney'den bahar konseri İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATFeryal Öney'den bahar konseri İş Sanat'ta
Çok kıymetle eserler teşhire sunuldu
KÜLTÜR-SANAT150 eser ziyarete açıldı
Haftanın Kitapları
KÜLTÜR-SANATHaftanın Kitapları