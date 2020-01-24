Sabahattin Ali şarkıları tek albümde

Ferhat Göçer, Sabahattin Ali'nin şiirlerinden Ahmet Kaya, Ali Ekber Eren, Yavuz Örten, Sadık Gürbüz, Zülfü Livaneli, Kerem Güney tarafından bestelenen şarkıları Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tek albümde bir araya getirdi.
4 şarkının bestesinin Göçer'e ait olduğu 'Sabahattin Ali Şarkıları' adlı albümde şu şarkılar yer alıyor;
* Geçmiyor Günler
* Göklerde Kartal Gibiydim
* Aldırma Gönül
* Dağlar
* Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
* Melankoli
* Çocuklar Gibi
* Ben Gene Sana Vurgunum
* Yetmez Mi?
* Leylim Ley
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