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Sabahattin Ali...
41 yıllık kısa yaşamında aralarında 'Kürk Mantolu Madonna', 'İçimizdeki Şeytan', 'Kuyucaklı Yusuf', 'Değirmen'in de bulunduğu birçok eserle Türk edebiyatına damga vurdu.
Telif Hakları Kanunu'na göre eser sahibinin vefatından 70 yıl sonra telif hakkı ortadan kalkıyor.
Örneğin bir yazarın kitapları vefatından 70 yıl sonra yayın evleri tarafından mirasçılarına telif vermeden yayımlanabiliyor.
Sabahattin Ali'nin eserlerinin telif hakları üzerindeki yasal koruma 31 Ocak 2018 saat 23.59'da sona erdi.
Ünlü yazarın kızı Filiz Ali, 1 Ocak 2019'dan itibaren babasının yayımlanan kitapları üzerinden telif alamıyor.
Filiz Ali'nin ve telif hakları alanında Türkiye'deki ilk kurum olan ONK Ajans'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet N. Karaca'nın birçok kez dile getirdiği Sabahattin Ali'nin haklarının korunması için özel yasa çıkarılması yönündeki çağrıları cevapsız kaldı.
Filiz Ali, babasının eserlerinin telifsiz yayımlanmaması üzerine başlattığı hukuk mücadelesine de devam ediyor.
Yayın evleri, telif hakkının ortadan kalkmasıyla kamu malı haline gelen Sabahattin Ali'nin eserlerini 1 Ocak 2019'dan itibaren ardı ardına yayımlamaya başladı.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 1 ay içinde Sabahattin Ali'nin 19 kitabı telifsiz olarak yayımlandı.
Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna'sı yayın evlerinin en çok ilgi gösterdiği eser oldu.
'Kürk Mantolu Madonna', 33 yayın evi tarafından yayımladı.
Yayın evlerinin ilgi gösterdiği diğer iki eser ise 'Kuyucaklı Yusuf' ile 'İçimizdeki Şeytan' oldu.
Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'nin babasının kitaplarının telifsiz yayımlanmasından dolayı kaybı 1 ayda yaklaşık 120 bin TL oldu.
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