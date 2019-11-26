Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Kış mevsiminin gelişiyle gece gündüz sıcaklık farklarının artması ve oluşan ani sıcaklık değişiklikleri, kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen zamanın artması ve solunum yoluyla bulaşan hastalıkların bağışıklık sistemimizi zorlaması demek. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre kış aylarında sağlığın korunmasının yolu bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Uzmanlar bu konuda en önemli unsurların; uyku düzenini korumak, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek olduğunu söylüyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayacak besinler ile kaçınmamız gereken yanlışlar hakkında önemli bilgiler veriyor.

KIRMIZI RENGİN ETKİSİ

Kırmızı pancar, kırmızı lahana, domates, nar ve kırmızı erik gibi meyve ve sebzeler antioksidan kapasiteleri zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve likopenin bağışıklık sistemini dengede tutarak hızlı harekete geçme özellikleri bulunduğu unutulmamalıdır.

BAL KABAĞI

Bal kabağı, içeriğindeki lif, antioksidan ve bağışıklık düzenleyiciler açısından önemli bir besindir ve sık tüketilmelidir. Özellikle bağırsak problemleri yaşayanların sorunlarını gidermede önemli bir yardımcı olarak görülür.

ROKA

Beslenmede antioksidan kapasitesi C vitamini açısından yüksek gıdalar tüketilmelidir. Portakal, greyfurt, limon ve yeşil yapraklı sebzelerden roka, C vitamini yönünden oldukça zengindir.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersininin özellikle kabuk kısmına yakın yerleri yüksek oranda antioksidan ve C vitamini barındırır.

AVOKADO

Sağlıklı bir besin olan Avokadonun antioksidan kapasitesi ve lif içeriği oldukça yüksektir ve kaliteli protein içerir. Eğer her gün düzenli olarak tüketilirse bağışıklık sistemini mükemmel şekilde dengeler ve özellikle kışın oluşabilecek damar sertliğini önlemeye yardım eder.

PALM YAĞINDAN UZAK DURUN

Kışın hareketsiz yaşamak ve ağır gıdalar tüketmek kolesterol, şeker ve tansiyon rahatsızlıklarının artmasına neden olurken kalp-damar hastalıklarını da tetikler. Bu nedenle kış aylarında damar hastalıklarının riskini azaltmak için dikkatli beslenmek gerekir. Soğuk hava kalp damarlarında spazma neden olur, kalbin kan akımında azalma ve kalp krizleri meydana gelir. Bu risklerden korunmak için kan yağlarına dikkat etmek gerekir. Bu açıdan kötü kolesterol içeriği yüksek gıdalardan uzak durulması önerilir. Damar sertliği oluşturan kötü kolesterol aslında şekerle yakından ilişkilidir. Bu noktada özellikle glukoz, fruktoz ve mısır şurubu içeren şekerler ile Palm yağı veya margarin gibi yağlardan uzak durmak damar sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü bu tip yağlar damarı direkt tıkayıcı özelliğe sahiptir.

KAHVALTIDA ÇORBA İÇİN

Çorba zengin besin içeriğinden dolayı beslenmede önemli bir yere sahiptir. Hazırlanırken içerisine zerdeçal ve karabiber eklenirse etkili bir bağışıklık güçlendirici haline gelecektir. Özellikle sabah tüketilen çorba sağlıklı bir kahvaltı yapılmasına katkı sağlayacaktır.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT!

Kış mevsiminde kronik hastalığı olan yaşlılar için dikkat edilmesi gereken iki önemli konu vardır. KOAH, astım veya kalp hastalığı olanlar grip ve zatürre aşılarını yaptırmalıdır. Çünkü grip bu hastalarda ölümcül sonuçlara neden olabilir. Astım hastalarında grip astım atağını tetikleyip solunum durmasına yol açabilirken zatürre kalp hastalarında ise zatüre kalbi yavaşlatıp yeni bir kalp krizi nedeni olabilir. Yapılan bir çalışmada kış aylarında geçirilen kalp krizlerinin en sık nedeninin akciğer enfeksiyonları olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle grip ve zatürre aşıları bu grup hastalar için oldukça önemlidir.

KIŞIN SUYU İHMAL ETMEYİN!

Kışın su tüketimi azalır. Terlenmediği için su içme ihtiyacı yokmuş gibi hissedilir fakat unutulmamalıdır ki su eşittir kan dolaşımı demektir. Ne kadar iyi beslenilirse beslenilsin, su olmadığı zaman kan dolaşımı yeterli olmayacaktır ve bağışıklık sitemimiz zarar görecektir. Solunum yolları kışın en çok tehdit altında olan bölgedir ve kendi iç sıvısı vardır. Su bu sıvıların dolaşımında da çok önemli bir yere sahiptir. Su tüketmediğimiz sürece hiçbir bağışıklık önleminden faydalanamayız.

SABAHLARI KAFEİNDEN UZAK DURUN!

Yazın sıcak içecek tüketimi çok fazla değilken, kışın havaların soğuması ile birlikte çay-kahve tüketimi artar. Bu alışkanlık başta demir olmak üzere pek çok besinin emilimini olumsuz etkiler. Örneğin, sabah kahvaltılarında veya ara öğünlerde yemekten hemen sonra tükettiğimiz çay, gıdaların içerisindeki bağışıklık güçlendiricilerin kana karışmasını engeller. Çay yerine ballı limonlu ıhlamur veya kuşburnu veya adaçayı da tüketilebilir. Bu hem sinirlerin yatışmasına hem de bağışıklığın güçlenmesine yardım eder. Vücudun kortizol seviyesi çok yüksek olduğu için özellikle sabah saatlerinde kafein alımından uzak durulması gerekir.