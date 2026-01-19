Habertürk
        ŞABAN AYI TARİHİ 2026 | Şaban ayı ne zaman, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi

        Şaban ayı ne zaman, ayın kaçında? İşte 2026 Diyanet dini günler takvimi

        Üç aylar, Recep ayı ile 21 Aralık Pazar günü başladı. Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı, İslam inancına göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biri olan Şaban ayı için geri sayım başladı. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, manevi olarak Ramazan'a hazırlık ayıdır. Peki, "Şaban ayı ne zaman, ayın kaçında?" İşte 2026 Diyanet dini günler takvimi ile Şaban ayı tarihi...

        19.01.2026 - 20:19
        Şaban ayı için bekleyiş başladı. Şaban ayı, kelime anlamı olarak “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlama gelmektedir. Şaban ayı tarihi, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini yayımlamasının ardından netlik kazandı. Peki, "Şaban ayı ne zaman, ayın kaçında?" İşte 2026 Şaban ayının idrak edileceği tarih...

        2026 ŞABAN AYI NE ZAMAN?

        Şaban ayı 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak.

        BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

        Şaban ayının 15. gecesi olan ve "günahlardan arınma, beraat etme" anlamına gelen Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.

        ŞABAN AYININ ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

        Şaban ayını önemli yapan özelliklerden biri, üç ayların ikincisi olmasıdır. Şaban ayının önemli bir hususiyeti de, Beraat gecesinin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Beraat gecesi, meleklerin inmesi, duaların kabul olunması, duaların geri çevrilmemesi gibi birçok fazilete sahip olduğu için, bulunduğu ayı da değerli kılmıştır.

        Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde; “Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!” buyurdu.

        Bir başka hadislerinde ise; “Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve anababaya asî olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar” buyurdu.

        Peygamber Efendimiz, bu ayda mümkün olduğu kadar oruç tutardı. Hz. Âişe, O'nun bu davranışını şu sözleriyle ifade eder: "Rasûlüllah'ın (s.a.s) Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim."

        Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Bunlar arasında, hicretin 2. yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan Bakara 144. âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması ile ilgili Bakara Suresinin 183-184. ayetleri sayılabilir.

