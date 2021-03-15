Müslümanlar için oldukça önemli olan üç ayların ikincisi Şaban ayı 14 Mart Pazar günü başladı. İbadet etmek ve tövbe etmek isteyen Müslümanlar, Şaban ayının faziletini ve Şaban ayında çekilecek tesbihleri merak ediyor. Şaban ayında nasıl tesbih çekilir? Şaban ayında çekilecek tesbihler

ŞABAN AYININ FAZİLETİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 14 Mart Pazar günü başladı. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in Şaban ayında sık sık oruç tuttuğu bilinir. Ayrıca mübarek Berat Kandili'nin de Şaban ayı içinde olması Şaban ayında ibadet etmenin ve tövbe etmenin Müslümanlar için sevabının çok büyük olması anlamına geliyor. Hz. Muhammed "Şaban benim ayımdır." diye buyurmuştur. Bunun yanında "Şaban günahları temizleyendir" diyerek mübarek Şaban ayının sevabını vurgulamak istemiştir. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg"

tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.