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Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı'nın, pandemiye rağmen bu yıl sivil toplum kuruluşlarından yoğun ilgi gördüğü açıklandı.

Verilen bilgiye göre, 14 yılda 173 projeyi 28 milyon TL’yi aşkın hibe ile destekleyen Sabancı Vakfı’nın bu yıl Hibe Programı’na Türkiye’nin 54 ilinden 346 başvuru geldi.

Ayrıca, Hibe Programı’na bu yıl en yüksek başvuru sırasıyla, “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi” alanlarından geldi.

En fazla başvuru Marmara, İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yapılırken, İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve Batman en yüksek sayıda başvurunun geldiği iller oldu. Hibe Programı’na bu yıl en çok başvuru yapan kurumlar ise sırasıyla yüzde 72 ile dernekler, yüzde 13 ile üniversiteler, yüzde 10 ile vakıflar ve yüzde 5 ile kooperatifler oldu.

'PANDEMİ EĞİTİM PROJELERİNİ ARTIRDI'

Sabancı Vakfı’nın Hibe Programı’nı sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma amacıyla hayata geçirdiğini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Böyle zorlu dönemlerde sivil toplumu desteklemek daha büyük önem kazanıyor. Pandemiden olumsuz etkilenen STK’ların yanında olmak adına yayınladığımız taahhütle destek sağladığımız tüm kurumlara çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmeleri için her türlü esnekliği sağladık. Ayrıca pandemi nedeniyle eğitim alanında yeni ihtiyaçlar doğduğunu gözlemledik ve bu yıl uzaktan eğitime erişim ve uzaktan eğitimin niteliğine yönelik projeleri de odak alanlarımıza dahil ettik. Bu yıl Hibe Programı’na yapılan başvurulardaki artışa bakarak pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşlarının finansal desteğe olan ihtiyacının arttığını ve özellikle eğitim alanındaki projelerin daha da önem kazandığını görüyoruz” dedi.

Sabancı Vakfı Hibe Programı, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor. Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin yaptığı değerlendirmeyle belirleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, Hibe Programı’na seçilen projelere 2021 yılında 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak.