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Sabancı Ventures'tan dijital fabrika platformuna yatırım

Sabancı Holding’in Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu olan Sabancı Ventures, dijital fabrika platformu Supply Chain Wizard (SCW.AI)’a 1.5 milyon dolar yatırım yaptı. Yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında Evren Özkaya tarafından kurulan ABD merkezli SCW.AI, sunduğu tedarik zinciri ve fabrika yönetim platformu ile üretim performansının, iş gücü ve operasyonel faaliyetlerin yakından takip edilmesini sağlayarak, tüm üretim süreçlerini dijitalleştiriyor ve veri toplamayı otomatik hale getirerek üretimde kalite ve performansın artırılmasını sağlıyor

Sabancı'dan ABD merkezli girişime yatırım
HABERTURK.COM

Sabancı Ventures, dijital fabrika platformu Supply Chain Wizard (SCW.AI)’a 1.5 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu.

Sabancı Holding’in Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu olarak faaliyet yürüten Sabancı Ventures'tan yapılan açıklamaya göre, SCW.AI, Thermofisher, Takeda, BP, Catalent gibi birçok global müşterinin aralarında olduğu 35 fabrikaya hizmet veriyor.

2014 yılında Evren Özkaya tarafından kurulan ABD merkezli girişim, sunduğu tedarik zinciri ve fabrika yönetim platformu ile üretim performansının, iş gücü ve operasyonel faaliyetlerin yakından takip edilmesini sağlayarak, tüm üretim süreçlerini dijitalleştiriyor ve veri toplamayı otomatik hale getirerek üretimde kalite ve performansın artırılmasını sağlıyor.

YIL İÇİNDE 7 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Sabancı Ventures geçtiğimiz yıllarda Thread In Motion ve Lumnion’a, bu yıl ise Zack.ai, Bulutistan, Albert Health ve Figopara’ya yatırım yapmıştı.

Bu yatırımla birlikte 2020 yılının sonunda kurulan Sabancı Ventures’ın portföyündeki toplam girişim sayısı 7’ye, 2022 yılında yatırım yaptığı şirket sayısı ise 5’e yükseldi.

2022 yılında yapılan toplam yatırım tutarı ise 7 milyon dolara ulaştı.

İlk etapta 30 milyon dolar toplam fon büyüklüğüne sahip olan Sabancı Ventures, tohum sonrası ve Seri A aşamalarındaki girişimlere büyüme amaçlı olarak 500 bin dolar ile
4 milyon dolar arasında değişen tutarlarda yatırım yapıyor.

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