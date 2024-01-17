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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi 1.250 girişimciye ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi 1.250 girişimciye ulaştı

        Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 25 Ekim'de Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa'nın iş birliğiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, verdiği eğitimlerle 1.250 kişiye ulaştığı açıklandı. Merkez, düzenlediği etkinliklerle de girişimcilik ruhunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Bölgede bulunan girişimcilerin Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemine entegre edilmesinin amaçlandığı proje kapsamında, bir Demo Günü etkinliği gerçekleştirildi. 60 kişinin katıldığı etkinlikte en başarılı üç fikrin sahibi takım toplam 120.000 TL değerinde ödül kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:48
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        Kuluçka Merkezi 1.250 girişimciye ulaştı
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        Geçtiğimiz yıl gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da, Habitat Derneği ile Sabancı Topluluğu şirketleri Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa’nın iş birliğiyle kurulan Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, kısa sürede binlerce girişimci adayına ve gence ulaştı.

        Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi olarak vurgulanan Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 25 Ekim’de faaliyetlerine başlayan merkezin, düzenlenen eğitimlerine kısa sürede 1.250 kişi katıldı.

        120 BİN TL HİBE DESTEĞİ

        Deprem bölgesinin yerel kalkınmasına öncülük etmek hedefiyle hayata geçirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi, bölgede yeni iş fırsatları yaratılması, dolayısıyla bölgeden göçün engellenmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması için çalışıyor.

        Yine proje kapsamında pek çok girişimci etkinliği de düzenleniyor. Bunun son örneklerinden biri olan ve Facebook İstasyon’da gerçekleştirilen Demo Günü’nde deprem sonrası bölgesel yerel kalkınmayı teşvik eden yeni iş fikirleri yarıştı. 5 takımın katıldığı etkinlikte uygunluk, ticari, odak alan, sosyal fayda, iş modeli, bölgeye katkı potansiyeli gibi kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmeyle en başarılı üç fikir seçildi. “Hatay’ı Yașat”ın birinci, “Makarnapp”ın ikinci ve “Koza”nın üçüncü olduğu etkinlikte bu üç takıma toplam 120 bin TL hibe desteği verildi.

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