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Sabancı Holding'de üst düzey bir yönetici değişikliği yaşandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, holdingin Finans Grup Başkanı (CFO) Barış Oran'ın görevinden ayrıldığı ve yerine Nusret Orhun Köstem'in atandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Finans Grup Başkanı (CFO) Barış Oran'ın 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle yerine 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Nusret Orhun Köstem'in atanmasına, 11 Mayıs 2021 ile 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında CEO Cenk Alper'in geçici süreyle vekâleten Finans Grup Başkanlığı görevini yerine getirmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

KAP'ta yer alan açıklamada, Orhun Köstem'in özgeçmişine de yer verildi. Buna göre, 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Orhun Köstem, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde MBA ve Bilgi Üniversitesi'nde Finans ve Şirketler Hukuku üzerine yüksek lisans programını tamamladı. Köstem 28 yıllık profesyonel yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği Anadolu Grubu'na 1994 yılında katılırken, 2008 yılında Efes Breweries International şirketine CFO olarak atandı. Orhun Köstem, 2009 yılında Anadolu Grubu Kurumsal Finans Koordinatörü olarak görev yaptı.

2010-2016 yılları arasında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonunda, 2017-2018 yılları arasında Coca-Cola İçecek Orta Doğu ve Pakistan'dan sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışan Orhun Köstem, 2019 yılından beri Anadolu Efes şirketinde CFO görevini sürdürmekteydi.

TEKNOSA'DA DA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Öte yandan, Barış Oran'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunduğu Sabancı Holding şirketlerinden Teknosa da konuya ilişkin KAP'a açıklamada bulundu. Açıklamada, Oran'dan boşalan Yönetim Kurulu Üye koltuğuna Hakan Timur'un atandığı kaydedildi.

Teknosa'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında; 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılacak olan Barış Oran'ın istifasının kabulüne, Barış Oran'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Hakan Timur'un TTK'nın 363. maddesi uyarınca 12 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hakan Timur'un 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.