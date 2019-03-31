Sabancı Holding organizasyon değişikliğine gitti. Holding 1 Nisan'dan itibaren Carrefoursa ve Teknosa'dan şirketlerinden sorumlu Perakende Grup Başkanlığı'nın kaldırılmasına karar verdi. Açıklama Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı.