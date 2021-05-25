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Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
Tiyatro festivali heyecanı
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HABERTURK.COM / AA

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 22'incisi düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen açılış töreninde, daha önce kayıt edilmiş video mesajında yaptığı konuşmada, dünyanın, sanatın farklı sahnelerinde insandan insana, kültürden kültüre farklılıkların zenginleştirdiği yaşamdan yansımaların seyrinde bir ve beraber olduğunu belirtti. Tiyatronun da şüphesiz bu birlikteliğin en güçlü yaşandığı dallardan biri olduğunu ifade eden Ersoy, şunları söyledi; "Perde açıldığında herkes, dili, inancı, kültürü ne olursa olsun kendisini şartsız koşulsuz hikayesine ortak eden karakterlerin yanında yerini alır. Bu hikâyenin, yaşananların bir parçası olup, perde kapanana kadar sürecek bir yolculuk başlar. Sanatın rehberliğinde çıkılan böylesi yolculukların yolcusu ne kadar artarsa biliyor ve inanıyorum ki daha güzel, daha zengin, huzurlu ve anlamlı bir yaşam insanlığı kucaklayacaktır. Bu pencereden baktığımızda festivalimizin değeri kendisini gözler önüne sermektedir."

Mehmet Nuri Ersoy, festivalin bugüne kadar ulaşmasında emeği geçen başta Sabancı ailesi ve Sabancı Vakfı yetkilileri ile yurt dışından gelerek sahneye renk katan tüm tiyatro topluluklarına teşekkür etti. Adana Valisi Süleyman Elban da festivalin Kovid-19 salgınında nisan ayı yerine mayıs ayında yapılması yönünde yetkililerle temasa geçip etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Sanatseverlerin başkalarının hayatlarını en az kendi hayatları kadar düşünüp değer verdiklerini ifade eden Elban, "Biz de bu inanç ve cesaretle bu festivalin yapılmasına bir kaç ay önceden karar vermiştik. Allah'a şükür mahcup da olmuyoruz. İlimiz bu anlamda veriler açısından da iyi durumda. Türkiye'de en iyi ikinci il vaka durumunda. Hafta sonu itibariyle de mavi kategorideyiz. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla huzur içerisinde bu festivalimizi de yapacağız" dedi.

Adana Valisi S&uuml;leyman Elban
Adana Valisi Süleyman Elban

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da yaklaşık 14 - 15 aydır alkışı unuttuklarını belirterek, seyircilerden kendilerini alkışlamasını istedi. Seyircilerle o sıcak teması kaybetmemek için salgın şartlarında festivalde açık hava yaz oyunlarının da yapılmasına karar verdiklerini ifade eden Kurt, festivalin düzenlenmesinde kolaylık gösteren yetkililere teşekkür etti. Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da bir festivalin 22 yıla gelmiş olduğunu söyleyebilmenin dile kolay olduğunu söyledi. Vakıflarının sanat desteklerinin kısa filmden, müziğe, tiyatroya hatta kent kazılarına kadar farklı alanlarda devam ettiğini anlatan Safkan, "Tiyatronun yeri bambaşka. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın özellikle Adana'da başlattığı bu festival apayrı bir yerde duruyor." dedi. Safkan, festivalin düzenlenmesinde başta Bakanlık olarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunan ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla, 2005'ten bu yana verilen 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü' sahibini buldu. Ödülün bu seneki sahibi oyuncu Nevra Serezli oldu. Serezli'ye ödülünü Vali Elban, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Safkan verdi. Konuşmaların ardından, Nevra Serezli'nin başrolü Nuri Gökaşan ile paylaştığı ve Tiyatro Kare'nin sahneye koyduğu duygusal komedi 'Ağaçlar Ayakta Ölür' oyunuyla festivalin açılışı gerçekleştirildi. Festivalde, yurt içinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımıyla 18 oyun sahnelenecek. Festival, 21 Haziran'da sona erecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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