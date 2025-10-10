Sabancı Vakfı'ndan Sivil Topluma 15 milyon TL'lik destek

Her yıl, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde ses getiren kampanyalarla kız çocuklarının potansiyeline dikkat çeken Sabancı Vakfı, bu yıl farkındalık kampanyası yürütmek yerine doğrudan kız çocuklarının güçlenmesi ve eğitime devam etmesini hedefledi.

Eğitim Reformu Girişimi’nin 2024-2025 örgün eğitim istatistiklerine ve çağ nüfusu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamadan yola çıkan Vakıf, kız çocuklarının eğitime devam etmeleri ve hayata eşit fırsatlarla katılabilmeleri için alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını güven temelli ve esnek bir yaklaşımla destekliyor. Bu sayede hem sivil toplum kuruluşlarının varlığını ve faaliyetlerini güçlendiriyor hem de kız çocukları için yarattığı etkiyi artırıyor.

REKLAM

3 BİN KIZ ÇOCUĞU İÇİN 6 SİVİL TOPLUM KURULUŞUNA DESTEK

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarının eğitim hakkını savunmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla 6 farklı sivil toplum kuruluşuna destek verecek. Bu kapsamda toplam 15 milyon TL kaynak ayıran Vakıf; 3 bin kız çocuğu için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Koruncuk Vakfı, Kız Çocuklarına Destek Derneği, Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu), Konuşmamız Gerek Derneği ve SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği ile güç birliği yaptı.