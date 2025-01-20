Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı | Son dakika haberleri

        Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı

        İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında teknik arıza nedeniyle elektrikler kesildi, seferlerde aksama yaşandı. Metro istasyonunda ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik kesilince seferler aksadı
        ABONE OL

        M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında saat 11.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi.

        Kesinti nedeniyle Maltepe- Yenisahra durakları arasında seferler yapılamadı. Ortalama 20 dakika boyunca seferlerdeki aksama devam etti.

        Metrodan konuyla ilgili teknik arıza anonsu yapıldı. Seferlerin durdurulduğu Bostancı İstasyonu'nda vatandaşlar yürüyen merdivenler ve asansörler çalışmadığı için kendi imkanlarıyla metro istasyonunun dışına çıktı.

        REKLAM

        Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle istasyonda ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

        Bir süre sonra teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sabiha Gökçen metro
        #haberler
        #metro aksama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ikinci Trump dönemi başlıyor!
        ABD'de ikinci Trump dönemi başlıyor!
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?