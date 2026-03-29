        Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 127 uçuş iptal edildi | Son dakika haberleri

        Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 127 uçuş iptal edildi

        İstanbul'da etkili olan yoğun sis ve olumsuz hava şartları Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hava trafiğini felç etti. Hava muhalefeti nedeniyle 127 seferin iptal edilmesiyle birlikte özellikle iç hatlar terminalinde bekleyen binlerce yolcu uzun kuyruklar oluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 19:07 Güncelleme:
        127 uçuş iptal edildi

        İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis ve kötü hava şartları, hava ulaşımında büyük aksamalara neden oldu. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADK) tarafından alınan kısıtlama kararı doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı uçuşlarda zorunlu düzenlemeye gidildi. 29 Mart Pazar günü için planlanan toplam 127 sefer, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Görüş mesafesinin düşmesi ve şiddetli rüzgar sebebiyle Sabiha Gökçen'e iniş yapamayan 11 uçak ise çevre havalimanlarına (divert) yönlendirildi. İç hatlarda yoğunluk yaşandı, bekleme salonlarında uzun kuyruklar oluştu İptal haberlerini alan yolcular, bilet işlemlerini güncellemek ve bilgi almak için bankolara akın etti.

        OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DEVAM EDECEK

        Özellikle iç hatlar terminalinde yoğun kalabalık gözlenirken, seferleri iptal olan yolcular saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Havalimanında adeta mahsur kalan yolcuların uzun süre kuyrukta beklediği anlar ise kameralara yansıdı. Hava tahmin raporlarına göre olumsuz şartların ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Havayolu şirketleri tarafından meteorolojik seyre göre iptal ve gecikmelerin sonraki günlerde de devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunulurken; seyahat edecek vatandaşların havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını mobil uygulamalar üzerinden kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çelik: Bu saldırılar gayrimeşru

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD ve İsrail'in gayrimeşru saldırıları durmalıdır

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı