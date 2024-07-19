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        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!

        İstanbul Bakırköy'de daha önce aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği alt geçitte bir kaza daha meydana geldi. Olayda bir TIR, alt geçide çarparak devrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:13
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        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
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        Bakırköy'de bir TIR'ın alt geçide çarparak devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol açıldı.

        AA'da yer alan habere göre Florya Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Fatih Demir'in kullandığı konteyner yüklü TIR, Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

        TIR ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. TIR ve dorsesi iki vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda tek yönlü kapatılan trafik, yeniden açıldı.

        AYNI YERDE DAHA ÖNCE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Öte yandan, 11 Mart'ta aynı alt geçitte TIR bir otomobilin üzerine devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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