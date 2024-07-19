Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha! | Son dakika haberleri

Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha! | Son dakika haberleri

Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha! İstanbul Bakırköy'de daha önce aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği alt geçitte bir kaza daha meydana geldi. Olayda bir TIR, alt geçide çarparak devrildi

Anadolu Ajansı Giriş: 19.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:13 facebook

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