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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 2018 Eylül ayında futbolu bırakma kararı alan Sabri Sarıoğlu, önceki akşam eşi Yağmur Sarıoğlu ile Harbiye’de görüntülendi. Bir mekandan çıkarken görüntülenen futbolcu, patlayan flaşları gülerek selamladı. Bir dönem eşiyle birlikte milyonluk lüks araç tutkunluklarıyla bilinen ikili, bu sefer mütevazı halleriyle dikkat çekti. 2018 model aracın direksiyonunda olan Sarıoğlu, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.