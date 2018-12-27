Saç dökülmesinin toplumun çok geniş bir kesimini ilgilendiren sağlık sorunu olduğunu kaydeden Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, “Saçlar, cildimiz kadar kıymetli, dış görünümümüz açısından da en dikkat çeken parçamız.
Dökülmeye başladığında ise maalesef sadece estetik açıdan bir kaygı yaratıyor. Halbuki altta yatan neden estetiğin çok ötesinde, ciddi bir hastalık olabilir” diye konuştu.
"HER 3 KİŞİDEN BİRİNİN SAÇI DÖKÜLÜYOR"
Dr. Buyrukçu, her üç kişiden birinin saçının dökülmesinin sayısız nedeni olabileceğine de işaret ederek, bu nedenlere ilişkin şu bilgileri verdi: "En önemli nedenlerden biri erkeklerde genetik faktörler, kadınlarda ise hormonlarda görülen sorunlar.
Yetersiz ve dengesiz beslenme de saçların dökülmesine neden olabiliyor. Özellikle demir, çinko, protein ve B vitamini eksikliği, genellikle de diyet dönemlerinde saçların dökülmesine yol açıyor.
Doğum kontrol hapları ile kimi ilaçlar, kadınlarda menopoz dönemindeki tedaviler de saçları dökebiliyor. Ancak en önemlisi tümörler…
Bilhassa yumurtalık veya böbrek üstü tümörlerinin ilk belirtisi saç dökülmesi olarak karşımıza çıkıyor.
Kişide birden başlayan ve kafanın en görünür yerinde başlayan dökülmeler mutlaka ciddiye alınmalı. Zehirli guatr veya tiroit bezinin yetersiz çalışması, karaciğer ya da böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları da ilk belirtisini saç dökülmesiyle gösterebilir.”
BU BESİNLERİ TÜKETİN!
Dr. Buğra Buyrukçu, saç dökülmesinin altında yatan nedenin tespiti için mutlaka sağlık kontrolünden geçilmesini önerdi.
Ayrıca çeşitli takviyelerle saç dökülmesinin önlenebileceğini ifade eden Dr. Buyrukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: "B grubu vitamin grubu içinde yer alan Biotin çok etkili bir takviyedir.
Et, süt, yumurta sarısı, bakliyat gibi ürünlerde bulunur, bunlar yeterince tüketilmiyorsa dışardan takviye olarak alınabilir.
Kişide gizli çinko veya demir eksikliği tespit edildiyse sağlıklı saçlar için mutlaka bunları içeren besinler tüketilmeli veya takviye olarak alınmalıdır.
D vitamini ve omega 3 eksiği de saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biridir ve mutlaka takviye edilmelidir."
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