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"HER 3 KİŞİDEN BİRİNİN SAÇI DÖKÜLÜYOR"

Dr. Buyrukçu, her üç kişiden birinin saçının dökülmesinin sayısız nedeni olabileceğine de işaret ederek, bu nedenlere ilişkin şu bilgileri verdi: "En önemli nedenlerden biri erkeklerde genetik faktörler, kadınlarda ise hormonlarda görülen sorunlar.