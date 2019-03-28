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Saç dökülmesi, dünya genelinde hem kadın hem de erkekler için büyük bir endişe kaynağı. Eğer siz de o kişilerden biriyseniz bu sorunla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek doğal yöntemler olduğunu bilmelisiniz. Yoğun geçen günlerde, saçınızı onarmak için yeteri zamanınız olmayabilir. Peki böyle zamanlarda saç dökülmesini önlemek veya durdurmak için ev yapımı saç maskelerinden yardım almaya ne dersiniz? Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz ev yapımı 15 saç maskesi tarifini bir araya getirdik.
1- YUMURTA MASKESİ
Protein deposu olan yumurta saç sağlığı için etkili bir kaynak. Tüm saç tiplerine uygun olan yumurta, saç dökülmesini azaltır, içerdiği B vitaminiyle saçı daha hızlı uzatır.
Saç dökülmelerine karşı yumurta maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
1 yumurta
1 bardak süt
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yumurta maskesi nasıl yapılır?
1- Yumurtayı çırpın ve diğer malzemelerle karıştırın.
2- Karışımı saçınıza ve saç derinize uygulayın.
3- Saçınızı bir havlu veya tülbentle örtün. Karışımı 20 dakika boyunca saçınızda bekletin.
4- Soğuk suyla yıkayın.
Diğer malzemeler evde yoksa alternatif olarak sadece yumurtayı saçınıza sürebilirsiniz.
1- Sarısını ve beyazı iyice karışana kadar birkaç yumurtayı çırpın.
2- Saçınıza ve saç derinize masaj yapın.
3- 15 ila 20 dakika bekletin.
4- Ilık suyla durulayın.
Yumurta maskesinin faydaları
1- Saçı besleyen proteinler ve amino asitler bakımından zengindir.
2- Saça parlaklık sağlar.
3- Saç dökülmesini azaltır.
4- Saçın uzamasını hızlandırır.
2- MUZ MASKESİ
Potasyum, doğal yağlar ve vitaminler bakımından zengin olan muz, saç dökülmeleri için etkili bir çözüm. Üstelik tüm yıl boyunca market ya da pazarlarda kolaylıkla bulabilirsiniz.
Saç dökülmeleri için muz maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
2 olgun muz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çorba kaşığı bal
Yapılışı:
1- Bir kabın içine tüm malzemeleri ekledikten sonra yumuşak bir kıvam alıncaya kadar karıştırın.
2- Karışımı tüm saçınıza ve saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.
3- Maskeyi 10 dakika kadar saçınızda bekletin.
4- Ilık suyla saçlarınızı durulayın.
Muz ve badem yağı içeren başka bir saç maskesi tarifi!
1- 1 veya 2 muzu macun kıvamı alıncaya dek ezin.
2- Karışıma 5 ila 8 damla badem yağı ekleyin.
3- Saçınıza maskeyi iyice yedirdiğinizden emin olun. Saçınızı bone ya da poşet ile kapadıktan sonra 1 saat kadar bekleyin.
4- Saçlarınızı soğuk suyla duruladıktan sonra şampuanlayın ve saçlarınızın daha yumuşak olması için saç kremi sürmeyi unutmayın.
Muz maskesinin saça faydaları
1- Saçınızı parlatır.
2- Saçınızı yumuşatır.
3- Kepekleri azaltır.
4- Isı, boya ya da güneş ile birlikte oluşan hasarı azaltır.
5- Saçınızı nemlendirir.
3- YOĞURTLU SAÇ MASKESİ
Yoğurt, B ve D vitamini içerdiğinden saçların sağlıkla uzamasına yardımcı olur.
Yoğurtlu saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
1 su bardağı yoğurt
1 çorba kaşığı elma sirkesi
1 çorba kaşığı bal
Yapılışı:
1- Malzemeleri bir kasede karıştırın.
2- Karışımı kökten saç uçlarına doğru uygulayın.
3- 15 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın.
Yoğurtlu saç maskesinin faydaları
1- Saçı nemlendirir.
2- Saç besler.
3- Gücü arttırır ve kırılmayı azaltır.
4- AVOKADOLU SAÇ MASKESİ
Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan avokadonun maskesi saçların sağlıklı uzamasını sağlar ve saçınızın sağlığını yeniden kazanmasına yardımcı olur. Saçın daha canlı ve sağlıklı durması için haftada iki kez avokado maskesi yapabilirsiniz.
Ev yapımı avokadolu saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
1 küçük olgun avokado
1/2 bardak süt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı badem yağı
Yapılışı:
1- Karışım pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar malzemeleri karıştırın.
2- Köklerinden saç uçlarına uygulayın.
3- 15 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın.
Avokadolu saç maskesinin faydaları
1- Kırılmaları azaltır.
2- Saçı nemlendirir.
3- Saçtaki kabarmaları sakinleştirir.
5- ÇİLEKLİ SAÇ MASKESİ
Eğer saçlarınız yağlıysa bu maske kurtarıcınız olacak! Tıkanmış gözeneklerden kaynaklanan saç dökülmesini çilekli maske sayesinde azaltabilirsiniz..
Çilekli saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
3-4 adet taze çilek
1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 tatlı kaşığı bal veya badem
Yapılışı:
1- Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar tüm malzemeleri karıştırın.
2- Maskeyi kafa derinizden saç uçlarınıza kadar güzelce sürün.
3- 20 dakika sonra soğuk su ile saçınızı yıkayın.
Çilekli saç maskesinin faydaları
1- Yağlı saçlara iyi gelir.
2- Gözenekleri sıkılaştırır.
3- Saçı güçlendirir.
4- Saç dökülmesini azaltır.
6- KÖRİ VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI SAÇ MASKESİ
Köri yaprakları, saç dökülmesine karşı gerekli olan protein ve beta karoten bakımından oldukça zengin. Hindistan cevizi yağı ile birleşince yıpranmış, kopmaya müsait olan saçlarla başa çıkar. Eğer iyi bir sonuç almak istiyorsanız bu maskeyi haftada iki kez kullanmanızı tavsiye ederiz.
Malzemeler:
10-12 tane taze köri yaprağı
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
Yapılışı:
1- Hindistan cevizi yağında köri yapraklarını ısıtın.
2- Yapraklar, yağ ile özdeşleşince tavadan alın. Ilınan karışımı saç derinize ve saçınıza uygulayın.
3- 20 dakika beklettikten sonra şampuanla durulayın.
Köri yaprakları ve Hindistan cevizi yağının saça faydaları
1- Saç dökülmesini azaltır.
2- Saçı nemlendirir.
3- Saç besler.
7- HİNT YAĞLI SAÇ MASKESİ
Hint yağı, protein bakımından oldukça zengindir. Saç derisinin kurumasını önler ve saç derisini besler. Ayrıca, saçlardaki hasarları tedavi etmeye ve yeniden uzamasına yardımcı olur.
Hint yağlı saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
2 yemek kaşığı Hint yağı
1 yumurta
Yapılışı:
1- Bütün malzemeleri karıştırın.
2- Karışımı saç derinize ve saçınıza masaj yaparak uygulayın.
3- 30 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın.
Hint yağının saça faydaları
1- Kabarmayı azaltır.
2- Saçın uzamasına yardımcı olur.
3- Beyaz saçların çıkmasını önler.
8- BİBERİYELİ SAÇ MASKESİ
Saç uzatmak için en iyi saç maskesinden birini arıyorsanız işte burada! Biberiye yüzyıllardan beri saç uzatma ürünü olarak kullanılıyor. Serbest radikallerle savaşan ve saç sağlığını koruyan biberiye antioksidan özelliklere sahip.
Biberiyeli saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
2-3 yemek kaşığı doğranmış biberiye
1 su bardağı su
Yapılışı:
1- Doğranmış biberiyeyi bir bardak suda bir kaç dakika kaynatın.
2- Karışımı süzün ve soğumaya bırakın.
3- Soğuduktan sonra, karışımı kafa derinize masaj yaparak uygulayın.
4- 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.
Biberiyeli saç maskesinin faydaları
1- Saçın uzamasını hızlandırır
2- Serbest radikallerle savaşır
9- YEŞİL ÇAYLI SAÇ MASKESİ
Antioksidanlar bakımından oldukça zengin olan yeşil çay saç dökülmeleri için adeta bir ilaç!
Saç dökülmesine karşı ev yapımı yeşil çay saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çay kaşığı toz yeşil çay
Yapılışı:
1- Kremsi bir doku haline gelinceye kadar malzemeleri karıştırın.
2- Bir saç fırçası yardımı ile maskeyi saçınıza ve saç derinize uygulayın.
3- 15 ila 20 dakika bekletin.
4- Şampuandan önce soğuk suyla saçınızı yıkamayı unutmayın.
Yeşil çaylı saç maskesinin faydaları
1- İçerdiği protein ile saçı ve saç derisini besler.
2- Saç dökülmesini azaltır.
3- Serbest radikallerle savaşır.
10- E VİTAMİNİ KAPSÜLLERİYLE SAÇ MASKESİ
E vitamini yağı da antioksidanlar açısından zengin olan e vitaminli saç maskesin haftada iki kez kullanabilirsiniz.
E vitamini kapsülleriyle saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
2 adet E vitamini kapsülü
1 yemek kaşığı badem yağı
1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı Hint yağı
Birkaç damla lavanta esansiyel yağı
Yapılışı:
1- Tüm malzemeleri karıştırın. Malzemeleri çoğaltarak karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz.
2- Yağ karışımını saçınızın her yerine uygulayın.
3- Eğer vaktiniz varsa maskeyi saçınızda bir gece bekletin ve ertesi sabah şampuanlayıp soğuk suyla yıkayın.
E vitaminli saç maskesinin faydaları
1- Saç derisine iyi gelir
2- İçerdiği antioksidanlar serbest radikallerle savaşır.
3- Kökleri güçlendirir.
4- Saç dökülmesini azaltır.
11- TARÇINLI SAÇ MASKESİ
Doğal bir saç açıcı arıyorsanız, tarçınlı saç maskesi harika bir tercih! Bu maskeyi 4-5 kez kullandıktan sonra sonuçları göreceksiniz.
Ev yapımı tarçınlı saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
2 yemek kaşığı bal
2 çay kaşığı Tarçın
1 yemek kaşığı saç balsamı
Yapılışı:
1- Bal ve tarçını, saçınızın uzunluğuna ve kalınlığına bağlı olarak göz kararı bir kaba koyun.
2- Saç balsamını karışıma ekleyin.
3- Karışımı bir seferde nemli saça uygulayın.
4- Saçınızı topuz yapın ve kuruyana kadar plastik bir poşet ile örtün.
5- Tarçın saçınızdan çıkıncaya kadar suyla birkaç kez durulayın.
6- Saçınızı şampuanladıktan sonra saç bakım işleminizi saç kremi kullanarak bitirin.
Not: Bu karışımı saç derinize uygulamayın. Yüzünüze temas etmekten kaçının. Ayrıca eldiven kullanmayı ihmal etmeyin.
Tarçınlı saç maskesinin faydaları
1- Kan dolaşımını hızlandırır.
2- Saçı ve saç derisini sağlıklı tutar.
12- LİMON, KREMA VE BUĞDAY TOHUMU YAĞLI SAÇ MASKESİ
Limon, gün boyunca saça bulaşan toz birikintilerini temizlemeye yardımcı olur.
Ev yapımı limonlu saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
2 adet limon
1/4 su bardağı ekşi krema
1/4 fincan buğday tohumu yağı
Yapılışı:
1- Limonun suyunu sıkın ve tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
2- Karışımı saçlarınızın kökünden saç uçlarına kadar masaj yaparak uygulayın ve yarım saat bekletin.
3- Ilık su ile yıkadıktan sonra saçınızı şampuan ve saç kremi ile durulayın.
Limon, krema ve buğday tohumu yağlı saç maskesinin faydaları
1- Gözenekleri temizler.
2- Saçlardaki kiri arındırır.
3- Kökleri güçlendirir.
13- KURU SAÇLAR İÇİN SAÇ MASKESİ
Bu maske saçın daha yumuşak ve daha dalgalı olmasını sağlar. Ayrıca saçı ağırlaştırmaz.
Kuru saçlar için ev yapımı saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
4 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı badem ezmesi
2 yemek kaşığı krema
Yapılışı:
1- Bal ve badem ezmesini bir karıştırma kabında karıştırın.
2- Kremayı biraz yumuşayana kadar çırpın ve sonra bal-badem karışımına ekleyin.
3- Maskeyi saçınıza, köklerden uçlara kadar uygulayın. En az 30 dakika bekletin.
4- Saçınızı soğuk suyla iyice durulayın. Hafif bir şampuanla yıkayın ve saçınızı kurumaya bırakın.
Not: Her ne kadar sonuçlar biraz değişse de, krema yerine yoğurt kullanabilirsiniz.
Kuru saçlar için ev yapımı saç maskesinin faydaları
1- Saçı nemlendirir.
2- Kafa derisini yatıştırır.
3- Saçın sağlıkla uzamasını sağlar.
14- NORMAL SAÇLAR İÇİN SAÇ MASKESİ
Yapılması en kolay maskelerden biri olan bu karışım, buzdolabında 1 hafta kadar muhafaza edilebilir. Bu maske saçın beslenmesini ve sağlığına kavuşturmayı sağlar. Aynı zamanda saçın yumuşaklığını ve parlaklığını yeniden kazanmasına yardımcı olur.
Normal saçlar için ev yapımı saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
1 yumurta
1 çay kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı badem yağı
1 çorba kaşığı bal
Yapılışı:
1- Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
2- Bu karışımı saç derinize uygulayın.
3- Saçınızı havluyla örtün ve karışımı 30-40 dakika kadar saçınızda bekletin.
4- İyi bir şampuan kullanarak yıkayın ve saçınızı kurumaya bırakın.
Normal saçlar için saç maskesinin faydaları
1- Saçları ipeksi ve hacimli yapar.
2- Parlaklık kazandırır.
3- Saçı besler.
4- Kafa derisine iyi gelir.
15- YAĞLI SAÇLAR İÇİN SAÇ MASKESİ
Birçok kişi saçtaki yağı artıracağı düşüncesiyle maske kullanmaktan çekiniyor. Ancak yağlı saçlar için özel olarak geliştirilen bu maske, saçtaki yağlanmayı azaltıyor.
Yağlı saçlar için ev yapımı saç maskesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
1 çorba kaşığı su
1 büyük tutam meyve tuzu
1 çay kaşığı amla tozu
1 yumurta akı
Yapılışı:
1- Yumurtayı çırptıktan sonra malzemeleri ekleyerek karıştırın
2- Karışımı saçınıza uygulayın.
3- 20-30 dakika beklettikten sonra saçınızı iyice durulayın.
4- Saçınızı şampuan ile durulayın.
Yağlı saçlar için saç maskesinin faydaları
1- Saçı yağdan arındırır.
2- Saça hacim katar.
3- Gözenekleri açar ve saç dökülmesini azaltır.
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