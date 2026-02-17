Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sacha Boey golle tanıştı! - Galatasaray Haberleri

        Sacha Boey golle tanıştı!

        Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılılardaki ikinci döneminin ilk golünü Juventus'a karşı kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 23:05 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sacha Boey golle tanıştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile oynarken, sarı-kırmızılıların 5. golünü Fransız futbolcu Sacha Boey kaydetti.

        Mücadelenin 86. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Boey, çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 5-2 oldu.

        Bu transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih’ten kiralık olarak transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, böylece ikinci döneminde ilk gol sevincini yaşadı.

        Sacha Boey, 83. dakikada No Lang’ın yerine oyuna girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti: O anlar kamerada

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 45 yaşındaki matematik öğretmeni Vedat Sarıçam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yıllık eğitimcinin ani vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi