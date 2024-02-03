Sacha Boey ilk maçına çıktı, Bayern Münih kazandı

Almanya Bundesliga’nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bayern'e üç puanı getiren golleri Pavlovic, Kane ve De Ligt kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 50'ye yükselten Bavyera ekibi, 52 puanlı lider Bayer Leverkusen’i takibini sürdürdü.