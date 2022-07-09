Saçkıran Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Saçkıran Belirtileri ve Tedavisi

Saçkıran belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Saç kıran, genç yaşlarda hem kadınlarda hem de erkeklerde ortaya çıkan bir deri hastalığıdır. İsmi saç kıran olsa da sakallarda, kirpiklerde ve kaşlarda da görülebilir. Genellikle yuvarlak dökülmeler halinde ortaya çıkan saç kıranın tıptaki adı ise alopesidir. Stresten kaynaklı hastalıklardan biri olan saç kıran görüntü olarak kişileri psikolojik olarak da olumsuz etkileyen bir hastalıktır. İşte, saç kıran hakkında bilinmesi gereken her şey.

Saçkıran Nedir?

Saçkıran, saçların ya da vücuttaki kılların dökülmesi durumudur. Kadınlarda da erkeklerde de sıklıkla görülebilen saç kıran yaygın bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulaşıcı bir hastalık olmayan saç kıran, kişilerin dış görünüşü üzerinde etkili olduğu için, psikolojik açıdan etkileri bulunmaktadır. Bazı kişilerde gözükmeyecek küçüklüklerde meydana gelen saç kıran, daha sonra daha büyük yuvarlaklar halinde gerçekleşebilir. Saç kıran iyileştikten sonra yeniden tekrar edebilecek bir hastalıktır.

Saçkıran Neden Olur?

Saç kıran, kılların ve saçların dökülme hastalığıdır. Bazı kişilerde beyaz kan hücreleri, saç foliküllerinde yer alan hücrelere saldırır. Bu saldırılar ile birlikte saç üretiminde hızlı bir yavaşlama gerçekleşir. Ancak daireler halinde saç dökülmesinin meydana gelmesinin nedeni tam olarak bilinmese de otoimmün bir durum olduğu ifade edilir. Bağışıklık sisteminin saç köklerini hedef almasıyla birlikte folüküllerde küçülme meydana gelir ve saç kıran ortaya çıkar. Saç kırana sebep olan bir diğer etken ise stres olarak bilinir. Stres saç kıran dökülmelerine sebep olabilir.

Saçkıran Nasıl Geçer?

Saç kıran hastalığının nasıl geçtiği ve tedavisi en çok merak edilen konular arasında yer alır. Saç kıran tedavisi için kesin bir yöntem bulunmaz. Bu yüzden önleyici tedaviler uygulanır. En yaygın yapılan tedavi bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan anti inflamatuar ilaçlardır. Kortizon olarak bilinen bu ilaçlar hem lokal enjeksiyonlarla hem de merhemlerle hem de haplarla uygulanır.

Losyonlar ve kremler ile saç kıranın gerçekleştiği alana lokal tedaviler yapılsa da bu her zaman olumlu yanıt vermeyebilir. Böyle durumlarda enjeksiyonlar ile direkt olarak saç kıranın gerçekleştiği alana kortizon ilaçları enjekte edilir.

Saçkıran Belirtileri

Saç kıran hastalığının belirtileri çok net bir şekilde kendini göstermektedir. Saç kıran gerçekleşen kişinin vücudunda bölgesel ve dairesel olarak dökülmeler gelir. Hastalık isminden de anlaşılacağı gibi bu dökülmeler saçta olabildiği gibi kişilerin kaşında, kirpiğinde ve sakallarında da çıkabilir. Saç kıran hem kadınlarda hem erkeklerde görülür. Kadınlarda saç kıran meydana geldiğinde kapatılma ihtimali daha yüksektir ancak erkeklerde daha göz önünde olur. Bu sebeple saç kıranın kişiler üzerinde olumsuz psikolojik etkileri de bulunmaktadır.

Saçkıran Bulaşıcı Mı?

Saç kıran hastalığı ile ilgili merak edilen konulardan biri de bulaşıcı olup olmadığıdır. Saç kıran bir deri hastalığıdır ancak bu hastalığın bulaşıcı olma özelliği yoktur. Saç kıran kişiden kişiye geçmez. Bu yüzden saç kıran olunan kişiye karşı bir mesafe uygulanmasına gerek duyulmaz.