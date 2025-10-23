Saçsız güzel Mary Sickler ABD Güzellik Yarışması'na peruğu olmadan katıldı

Mary Sickler, ABD Güzellik Yarışması'nda 'Miss USA' ünvanı almak üzere sahneye çıktığında cesur hareketiyle herkesi kendine hayran bıraktı. 22 yaşındaki Nevada Güzeli, dün yapılan ön eleme yarışmasında peruğu olmadan podyumda yürüyerek, güzelliği yeniden tanımladığını kanıtladı.

Sickler'ın cesur eylemi, güzellik yarışması seyircilerini ayağa kaldırdı. Mary Sickler, podyumda kıyafetiyle uyumlu, parıltılı bir başlıkla yürüdü.

Sosyal medyada güzellik yarışmasının ardından Mary Sickler'a övgü mesajları yağdı. Sahneyi, başörtülü New Hampshire Güzeli Mona Lesa Brackett ile paylaşan Sickler, 2025 ABD Güzeli'nin seçileceği yarınki finalde yeniden sahneye çıkacak.

Mary Sickler'a, Aralık 2024'te saç derisinde küçük kel bölgeler fark etmeye başlamasının ardından 'alopesi' (saçkıran) teşhisi kondu. 'Alopesi areata' olarak, yani yamalar halinde saç dökülmesiyle başlayan hastalık, kısa sürede vücutta tüm saçların dökülmesine neden olan 'alopesi universalis'e dönüştü.

Eylül ayında People Dergisi'ne konuşan Mary Sickler, "Eve geldiğimi hatırlıyorum, aynaya baktım ve kendimi hiç bu kadar çirkin hissetmemiştim. Saçlarım yer yer dökülmüştü, kirpiklerim tamamen dökülmüştü, kaşlarım yoktu ve dürüst olmak gerekirse artık kendimi tanıyamıyordum" demişti.

Mary Sickler için değişim sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusaldı. 10 yaşından beri güzellik yarışmalarına katılan Sickler, alopesi nedeniyle "tüm güzelliği elinden alınmış gibi" hissettiğini söylemişti.

Teşhis konulmadan önce modellik kariyeri yükselişte olan Mary Sickler, saçlarını kaybettikten sonra görünüşe dayalı bir sektörde nasıl ilerleyeceğini bilemeyerek sessizce modellik ve güzellik yarışmalarından uzaklaştı. "O zamanlar, 'Bir modelin saçı nasıl olmaz? Saçsızken nasıl güzel görülebilir ki?' diye düşündüm" diyen Sickler, hiçbir açıklama yapılmadan modellik sözleşmesinin iptal edildiğini anlatmıştı.

Güzellik yarışmalarına kararlı bir dönüş yapan Sickler, 2025 Miss Texas USA yarışmasında ikinci oldu. Aynı yılın ilerleyen zamanlarında Miss Nevada USA tacını kazanarak Miss USA yarışmasındaki yerini garantiledi.

İlk başta, röportajlar sırasında alopesisini açıklamamayı tercih eden Sickler, "Görüşme odasında bundan bahsedersem ağlayacağımı biliyordum ve vermek istediğim mesaj bu değildi. Güçlü olduğumu göstermek istiyordum" demişti.