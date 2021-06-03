Sadakatsiz dizisinin 31. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Sadakatsiz'in son bölümünde; Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Sadakatsiz 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 31. son bölüm...

SADAKATSİZ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin’i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?