Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin bu akşamki bölümünün ardından gözler 4. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

SADAKATSİZ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Derin’in hamile olduğunu öğrenen Volkan’ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derin’le olacak, bebeğin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Öte yandan Derin, Volkan’ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan’ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

SADAKATSİZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...