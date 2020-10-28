Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin bu akşamki bölümünün ardından gözler 5. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

SADAKATSİZ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...