Sadakatsiz bugün neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Çarşamba günlerinin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsız'ın yeni bölümüyle ilgili detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ BUGÜN NEDEN YOK?

Sadakatsiz’in bu akşam neden yayınlanmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaşıyor. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor!Derin, tehlikeli hamleler yapmaya devam ediyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor.Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor!