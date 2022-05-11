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Sadakatsiz Volkan ölüyor mu? Sadakatsiz Volkan'ı oynayan Caner Cindoruk diziden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk, günün hakkında en çok araştırma yapılan isimleri arasında yer alıyor. Diziden ayrılacağı iddia edilen oyuncu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte Sadakatsiz Volkan'ı oynayan Caner Cindoruk ile ilgili detaylar...

Sadakatsiz Volkan ölüyor mu? Sadakatsiz Volkan'ı oynayan Caner Cindoruk diziden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz dizisinde heyecan bu akşam devam ediyor. Dizide Caner Cindoruk'un canlandırdığı Volkan karakterinin son durumu merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz Volkan ölüyor mu?

SADAKATSİZ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Derin ve Asya arasında çıkan arbedede Volkan yaralanıyor! Derin'in elindeki bıçak Volkan'ın göğsüne saplanıyor!

Asya ve Ali'nin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu ile tüm gözler Derin'e çevrilir. Derin'in şüpheli tavırları onu bir kez daha suçlu konumuna düşürürken, Volkan her yerde Asya ve Ali'yi aramaktadır. Onur, bu zor süreçte Derin'e destek olurken, Gönül'den de yardım ister. Asya'nın sunduğu şart ile yol ayrımına gelen Volkan'ın vereceği karar, tüm dengeleri bir kez daha sarsacak bir felakete sebep olur.

SADAKATSİZ VOLKAN ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'un akıbeti bu akşam yayınlanan bölümle netlik kazanacak.

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