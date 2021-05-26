Sadakatsiz dizisinin hayranlarına kötü haber. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile diziseverlerin karşısına çıkıyor. Bu akşam tekrar bölümünün ekrana gelmesinin ardından diziseverler "Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Sadakatsiz dizisi hakkında merak edilen detaylar...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak ve dizi sezon finali yapacak.

SADAKATSİZ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI