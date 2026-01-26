Habertürk
        Sadece 5 malzeme ile harikalar yaratın! Dışı çıtır içi yumuşacık orijinal İtalyan focaccia ekmeği nasıl yapılır?

        İtalyan mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan Focaccia, zeytinyağı ve taze otların muhteşem uyumuyla kahvaltı sofralarını şenlendiriyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzet, mis gibi kokusuyla tüm evi sararken damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor; işte tarifin tüm detayları!

        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:28
        1

        Dışı çıtır, içi yumuşacık dokusuyla bilinen ve yapımı sanıldığından çok daha kolay olan Focaccia ekmeği, son dönemde gastronomi tutkunlarının yeni favorisi haline geldi. Birkaç temel malzemeyle İtalyan esintisini mutfağınıza taşıyacak bu nefis tarifi ve yapım aşamalarını sizin için derledik...

        2

        GEREKLİ OLAN MALZEME LİSTESİ

        Gerçek bir İtalyan Focaccia deneyimi için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basittir. İşte alışveriş listeniz:

        500 gram un (yaklaşık 3,5-4 su bardağı)

        350 ml ılık su

        1 paket instant maya (10 gr)

        1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz

        Yarım çay bardağı kaliteli sızma zeytinyağı

        Üzeri için: Taze biberiye, deniz tuzu ve isteğe göre çeri domates veya zeytin.

        3

        HAMURUN YOĞRULMASI VE KIVAMI

        Geniş bir karıştırma kabına unu, mayayı, şekeri ve tuzu alarak işe başlayın. Malzemelerin ortasını havuz gibi açıp ılık suyu ve zeytinyağının yarısını ekleyin.

        4

        Hamuru yoğururken hafif ele yapışan, oldukça yumuşak ve nemli bir kıvam elde etmeniz çok önemlidir. Hamurun sert olması, ekmeğin o meşhur yumuşak dokusunu kaybetmesine neden olabilir.

        5

        SABIR İSTEYEN MAYALANMA SÜRECİ

        Yoğurma işlemi tamamlandığında kabın üzerini nemli bir bezle veya streç filmle hava almayacak şekilde kapatın.

        6

        Hamuru oda sıcaklığında yaklaşık 45 dakika ila 1 saat arasında dinlenmeye bırakın. Bu sürenin sonunda hamurun hacminin iki katına çıktığını ve göz göz olduğunu göreceksiniz.

        7

        TEPSİDE ŞEKİL VERME SANATI

        Mayalanan hamuru, tabanını bol zeytinyağı ile yağladığınız fırın tepsisine aktarın. Elinizi hafifçe yağlayarak hamuru tepsinin her köşesine eşit şekilde yayın.

        Şimdi tarifin en keyifli kısmı başlıyor: Parmak uçlarınızla hamura nazikçe bastırarak karakteristik çukurlar oluşturun.

        8

        SON DOKUNUŞ VE PİŞİRME

        Oluşturduğunuz çukurlara dolacak şekilde kalan zeytinyağını hamurun üzerinde gezdirin. Taze biberiye yapraklarını, deniz tuzunu ve tercih ettiğiniz diğer malzemeleri serpiştirin.

        9

        Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak ekmeği dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

