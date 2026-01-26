Sadece 5 malzeme ile harikalar yaratın! Dışı çıtır içi yumuşacık orijinal İtalyan focaccia ekmeği nasıl yapılır?

Dışı çıtır, içi yumuşacık dokusuyla bilinen ve yapımı sanıldığından çok daha kolay olan Focaccia ekmeği, son dönemde gastronomi tutkunlarının yeni favorisi haline geldi. Birkaç temel malzemeyle İtalyan esintisini mutfağınıza taşıyacak bu nefis tarifi ve yapım aşamalarını sizin için derledik...