Sadece bir okul müdürü müydü? Profesör Albus Dumbledore hakkında 10 ilginç bilgi!

Harry Potter serisinin en bilge karakterlerinden biri olan Profesör Albus Dumbledore, birçok kişi için bir öğretmen ve lider figürü olarak hafızalara kazındı. Ancak, onun hayatı yalnızca Hogwarts koridorlarından ibaret değildi. Gençliğinden büyük sırlarına, büyücülük dünyasındaki etkisinden özel yeteneklerine kadar Dumbledore hakkında bilmediğiniz birçok detay var. İşte, büyü dünyasının en gizemli ve etkileyici isimlerinden biri olan Profesör Dumbledore hakkında 10 ilginç bilgi!

Fotoğraf: AP

GENÇLİĞİ VE ÜSTÜN ZEKÂSI

Profesör Dumbledore, genç yaşlarından itibaren büyücülük dünyasında büyük bir deha olarak kabul edildi. Hogwarts’ta öğrenciyken son derece başarılıydı ve özellikle büyü teorisi konusunda diğer öğrencilerden çok daha ileri bir seviyedeydi. Kendi döneminde bile efsaneleşen Dumbledore’un adı, mezuniyetinden kısa bir süre sonra bile büyük saygı görmeye başlamıştı.

REKLAM

Fotoğraf: AP

GRINDELWALD İLE DOSTLUK VE DÜŞMANLIK

Gençlik yıllarında Gellert Grindelwald ile tanışan Dumbledore, onunla büyük bir dostluk kurdu. İkisi de büyücülük dünyasında büyük işler yapmayı hayal ediyordu. Ancak, Grindelwald’un karanlık emelleri ortaya çıkınca aralarındaki dostluk yerini büyük bir savaşa bıraktı. Tarihin en büyük büyücü düellolarından biri olarak kabul edilen Dumbledore ve Grindelwald arasındaki savaş, 1945 yılında gerçekleşti ve Dumbledore’un zaferiyle sonuçlandı.

ÖLÜM YADİGÂRLARINA OLAN İLGİSİ

Dumbledore, Ölüm Yadigârları efsanesine büyük ilgi duyuyordu. Gençlik yıllarında bu yadigârları bir araya getirmek isteyen bir büyücü olarak, onların gerçek anlamını zamanla daha iyi kavradı. Yaş ilerledikçe, ölümün kaçınılmaz olduğunu ve ondan kaçmanın doğru bir yol olmadığını fark etti. Bu nedenle, Ölüm Yadigârları’na olan ilgisini zamanla kaybetti.

FAVORİ ŞEKERLEMELERİ VE ZEVKLERİ

Dumbledore’un karakteri sadece bilgelik ve güce dayalı değildi; o aynı zamanda oldukça neşeli ve eğlenceli biriydi. Favori şekerlemeleri limon şerbetiydi ve kendisinin şekerleme sevgisi, Hogwarts’ın giriş şifresi olarak bile kullanılmıştı. Aynı zamanda, tuhaf zevklere sahip olmasıyla da biliniyordu ve Muggle dünyasına karşı da büyük bir ilgi duyuyordu.