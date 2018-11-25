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Sadettin Saran'la olan ilişkisini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden Jahovic, aşklarının sorulması üzerine gerildi. Jahovic "Geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülendiniz. Birliktelik nasıl gidiyor?" sorusu üzerine "Bu konu hakkında konuşmayacağım. Çok üstüme geliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.