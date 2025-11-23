Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sadettin Saran: İnşallah sizden aldığımız moralle 3 puanla döneceğiz - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran: İnşallah sizden aldığımız moralle 3 puanla döneceğiz

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında Rize'nin Güneysu ilçesinde öğrencilerle buluştu. Başkan Saran, "Bu okulda hem akademiye hem spora bu kadar önem verilmesi ben çok mutlu etti. İnşallah sizden aldığımız moralle 3 puanla döneceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:35 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:35
        "Sizden aldığımız moralle 3 puanla döneceğiz"
        Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında Rize’nin Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerle bir araya gelip sohbet eden Saran’a öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Saran öğrencilerle fotoğraf çektirip, formalarını imzaladığı buluşma, kırtasiye ve spor ürünleri dağıtımıyla sona erdi.

        SARAN: SİZDEN ALDIĞIMIZ 3 PUANLA BURADAN DÖNECEĞİZ

        Konferans salonunda kalabalığa seslenen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, “Burada Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nde olmaktan, sizlerle olmaktan ben ver arkadaşlarım çok mutluyuz. Biz her deplasmanda okulları ziyaret ediyoruz. Maçtan önce çok büyük moral oluyor. Bu deplamanların, maç dahil en keyifli anı benim sizlerle beraber olmaktır. Gencecik pırıl pırıl, ülkemize çok faydalı olacağına inandığım sizlerle beraber olmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor. Burası çok güzel bir okul. Ben şaşırdım. Spora önem veren bir okul. Spor bir amaç değil bir araçtır. Ben spor sayesinde yurtdışında okuyabildim. Spor sayesinde disiplini öğrendim. Spor sayesinde hedef kurmayı öğrendim. İş hayatımda başarılı olmamda çok büyük faydalı oldu. Bu okulda hem akademiye hem spora bu kadar önem verilmesi ben çok mutlu etti. İnşallah sizden aldığımız moralle 3 puanla döneceğiz” dedi.

