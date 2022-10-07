'Sadi Payaslı'ya tehlikeli görev! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Organize Şube ekibine katılan Songül, sahadaki ilk görevinde zor dakikalar yaşadı. Çatışmanın ortasında kalan ve ölümle burun buruna gelen Songül’ün yardımına Sadi Payaslı yetişti.

İkilinin nefes kesen sahneleri izleyicileri ekran başına kilitlerken, finalde Sadi’nin başsavcı ile görüşmesi dikkat çekti. İzleyiciden beğeni dolu yorumlar alan #SadGül çifti bu hafta da sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA #PAYASLILAR’I KONUŞTU!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ 12. bölümüyle ABC1 20+'da 4.90 izlenme oranı (rating) 12.66 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.30 izlenme oranı (rating) 11.92 izlenme payı (share), AB'de 3.88 izlenme oranı (rating) 11.55 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #Payaslılar 13 saat 25 dakika, #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 1 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

SADİ VE SONGÜL ZORLU BİR OPERASYONDA

Sadi ve Songül, Serdar’ın yanına gitmek için yolda çıktıklarında Semih Başkomiser’le karşılaştı. Semih Başkomiser, Yılan kod adlı gizli bir operasyon kapsamında Kırdarlar Lojistik’in peşinde olduğunu söyledi. Songül’e işbirliği teklif etti ancak Sadi bu operasyonda Songül’le birlikte olmakta ısrar edince ikili Yılan operasyonunun bir parçası oldu.

Sadi ve Songül’ü kim kaçırdı?

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GİZEM VE MERT AŞKINI İLAN ETTİ

Gizem köşkteki yeni yaşamına alışmaya çalışırken Aslı’nın ortadan kaybolması Türkan ve Gizem’in yüreğini ağzına getirdi. Aslı’yı yolda görüp köşke getiren Mert, Gizem ve annesinin başını büyük bir dertten kurtardı. Gizem ve Mert artık duygularını gizlemeyi bırakıp arkadaşlıklarını bir ileri boyuta taşıdı. Okula el ele gelen ikiliyi gören Araz ve Aylin neye uğradığını şaşırdı. Esra, Ozan’ın kim olduğunu öğrenince Sanem’le Ozan’ın görüşmesini yasakladı. Kardeşinin üzüldüğünü gören Aylin, annesiyle konuşurken Esra’nın kendisine söylediklerine daha fazla dayanamadı ve evi terk etti. Kalacak yeri olmayan genç kız, Can’ın kapısını çaldı. Melek, Zülfikar’ın kardeşiyle yüzleşmesini sağlayarak iki kardeşin barışmasını sağladı. Ozan’ın uzun zaman sonra eve dönmesiyle Zülfikar ve ailesi yeniden bir araya geldi. Derya’nın defterini tesadüf eseri bulan Mert’in ablasına “Emin kim?” diye sormasıyla Derya büyük bir şok yaşadı. Mert’in ablasının gönlünde birinin olmasına karşı sıcak tavrı Derya’ya derin bir nefes aldırdı.

Gizem’den Mert’e ilk öpücük;

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SADİ VE SONGÜL EVLİLİK KOÇUNDA

Songül’ün başarılı işlere imza atması Serdar’ın gözünden kaçmadı. Serdar, Songül’ü organize şubeye, kendi ekibine aldı. Songül organize şubeye geçtiği için ne kadar mutlu olsa da Songül’ün her an tehlikeliyle burun buruna olması ihtimali Sadi’nin hiç hoşuna gitmedi. Çiftin tartışmasına şahit olan ev sahipleri Mahinur’un tavsiyesiyle Sadi ve Songül’ü evlilik koçu olan yeğeniyle görüşmeye ikna etti. İkili psikoloğun yaptığı test sayesinde daha da yakınlaştı.

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ile Songül’ün omuz omuza çatışmaya girdiği aksiyon dolu anların nefes kestiği tanıtımda Nevzat’ın “Senin annen öldü Araz” sözleri dikkat çekiyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 13. Bölüm 1. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.