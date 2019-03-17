Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim

Giriş: 17.03.2019 - 12:18 | Güncelleme:  AA

Oyuncu Kerem Alışık, ölümünün 24. yılında anılan sinema ve tiyatro sanatçısı babası Sadri Alışık'ın tek başına konservatuvar gibi bir insan olduğunu söyledi. Alışık, "Özlemini soluyorum, sevgisini koruyorum, 24 yıl olmuş. 'En çok neyi özledin?' dersen, çok kısa ve derin şekilde bir tek şey söyleyebilirim, 'baba' demeyi çok özledim. 'Baba' kelimesinin altında bir sürü onun kendine ait duygusu var" ifadelerini kullandı

  • 1Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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    AA'nın haberine göre, oyuncu Kerem Alışık, 18 Mart 1995'te vefat eden babası Sadri Alışık'ın yaşamını ve sanat hayatını anlattı.

  • 2Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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    Alışık, babasının kapsamlı, derin ve çok fazla özelliği olduğunu belirterek, "Sadri Alışık, aslında filmlerindeki gibi hayatı da şakayla karışık yaşayan bir insandı. Merhametli, sevecen, müşfik, son derece çarpıcı bir kişiydi. Hiç insanın aklına uğramadan yüreğine ulaşabilen bir adamdı" diye konuştu.

  • 3Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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    "TEK BAŞINA BİR KONSERVATUVARDI"

    Sadri Alışık'ı, "Tercüme edilmesi mümkün olmayan, hayatı da filmleri gibi yaşayan, küçücük mutluluklarla yetinebilen birisiydi" şeklinde tanımlayan Kerem Alışık, şöyle devam etti:

  • 4Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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    "Tek başına bir konservatuvardı. Şarkısıyla, şiiriyle, resmiyle, müthiş özellikli bir adamdı. Ülkesinin bütün yüreklerine ulaşan samimi, fedakar, candan, önce insan ama yanında hep Çolpan İlhan... Onun sağı, solu, altı, üstü hep Çolpan İlhan, bütün bu başarılarında en büyük pay sahibi diyebilirim. Filmlerinde hep ofsaytta kalan bir adamdır ama hayatın içinde tek golü Çolpan İlhan'dır"

  • 5Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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    "SADRİ ALIŞIK ROMANLARDAN ÇIKMIŞ BİR ADAM"

    Kerem Alışık, babasını çok fazla özlediğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • 6Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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    "Sadri Alışık romanlardan çıkmış bir adam. Çünkü eli bol, gönlü bol, gönlü hep İstanbul, böyle bir adam. Ben onun evladı olarak, herkesten başka bir yanıyla onu tanıyan biri olarak çok özlüyorum. Özlemek garip bir şey, öldüm zannediyorsun ama ölmüyorsun, özlemek öyle çaresiz bir şey ve özlemek ölmekten sadece 2 harf fazla. Dolayısıyla onu hep kalbimizde taşıyoruz, 'kalbimizde Sadri Alışık, Sadri Alışık da kalbimiz' diyorum ben. Özlemini soluyorum, sevgisini koruyorum, 24 yıl olmuş. 'En çok neyi özledin?' dersen, çok kısa ve derin şekilde bir tek şey söyleyebilirim, 'baba' demeyi çok özledim. 'Baba' kelimesinin altında bir sürü onun kendine ait duygusu var"

  • 7Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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    "BU ÖZLEMİ FAZLASIYLA YAŞIYORUZ"

    "Babanız sizi oyunculuğa teşvik etti mi?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Kerem Alışık, şunları kaydetti:

  • 8Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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    "Bizim en büyük keşkemiz ve pişmanlığımız, onun yaşarken benim oyuncu olduğumu görememesi, onu pek aklına getirememesi olmuştur. O 'keşke' içimizde yaradır. Çolpan İlhan onu çok iyi bilen, bana cesaret veren ve bu anlamda da beni yürekten teşvik eden bir insandı. İkisi de bir yerlerden bizi mutlaka görüyordur, duyuyordur. Özlemek zor, biz bu özlemi fazlasıyla yaşıyoruz, onları da kalbimizde, başımızda sırça bir taç gibi taşımaya devam ediyoruz"

  • 9Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 10Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 11Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 12Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 13Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 14Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 15Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 16Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 17Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 18Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 19Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 20Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 21Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 22Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 23Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 24Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 25Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 26Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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  • 27Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık: 'Baba' demeyi çok özledim - Magazin haberleri
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