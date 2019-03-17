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"Sadri Alışık romanlardan çıkmış bir adam. Çünkü eli bol, gönlü bol, gönlü hep İstanbul, böyle bir adam. Ben onun evladı olarak, herkesten başka bir yanıyla onu tanıyan biri olarak çok özlüyorum. Özlemek garip bir şey, öldüm zannediyorsun ama ölmüyorsun, özlemek öyle çaresiz bir şey ve özlemek ölmekten sadece 2 harf fazla. Dolayısıyla onu hep kalbimizde taşıyoruz, 'kalbimizde Sadri Alışık, Sadri Alışık da kalbimiz' diyorum ben. Özlemini soluyorum, sevgisini koruyorum, 24 yıl olmuş. 'En çok neyi özledin?' dersen, çok kısa ve derin şekilde bir tek şey söyleyebilirim, 'baba' demeyi çok özledim. 'Baba' kelimesinin altında bir sürü onun kendine ait duygusu var"