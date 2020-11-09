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HaberlerFiskosŞafak Pekdemir: Sosyal mesafe ve maske şartlarına uydum - Magazin haberleri
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Şafak Pekdemir: Sosyal mesafe ve maske şartlarına uydum

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu Şafak Pakdemir, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Pekdemir, "Setten fırsat buldukça alışverişe ve dostlarıma vakit ayırıyorum fakat sosyal mesafe ve maske şartlarına uyarak mağazaları gezdim. Şimdi de arkadaşlarımla buluşup, akşam yemeği yiyeceğiz. İşler iyi gidiyor, her şey yolunda" dedi

Şafak Pekdemir: Sosyal mesafe ve maske şartlarına uydum - Magazin haberleri
"Sosyal mesafe ve maske şartlarına uydum"
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HABERTURK.COM

Oyuncu Şafak Pakdemir, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan Pekdemir, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Şafak Pekdemir, "Setten fırsat buldukça alışverişe ve dostlarıma vakit ayırıyorum fakat sosyal mesafe ve maske şartlarına uyarak mağazaları gezdim. Şimdi de arkadaşlarımla buluşup, akşam yemeği yiyeceğiz. İşler iyi gidiyor, her şey yolunda" açıklamasında bulundu.

Pekdemir, muhabirlerin sorularını yanıtladıktan sonra bir restoranda dostlarıyla buluştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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