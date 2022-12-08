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Şafak Sezer kızıyla aynı filmde!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, 'Kutsal Damacana 4'te kızı Irmak Sezer ile kamera karşısına geçti

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  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    Şafak Sezer, kızı Irmak Sezer'le 'Kolpaçino 3. Devre' filminde rol almıştı. 2016 yılında yayınlanan filmde 7 yaşında olan Irmak, film de 'Özgür' karakterinin kızını canlandırmıştı.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    Baba-kız şimdi de "Kutsal Damacana 4"te kamera karşısına geçti.

    Yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yapan Fikret’in komik hikâyesini konu alan film, 20 Ocak 2023’te vizyona girecek.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    İşte anne ve babasının izinden giden ünlü isimler...

    * CÜNEYT ARKIN - MURAT ARKIN

    Türk sinemasının 'Malkoçoğlu' olan Cüneyt Arkın'ın kendisine tıpa tıp benzeyen oğlu Murat Arkın da babası gibi oyunculuğu seçenlerden...
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * BERGÜZAR KOREL - TANJU KOREL - HÜLYA DARCAN

    Bergüzar Korel, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezunu olan Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * KEMAL SUNAL - ALİ SUNAL

    Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın Gül Sunal ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sunal da babasının izinden gitti. Babasıyla birlikte rol aldığı 'Propaganda' filmindeki 'Mahmut' rolüyle tanınan Sunal, şimdilerde 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i...
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * ŞEVVAL SAM -  LEMAN SAM

    Bir diğer isim ise Şevval Sam... Şarkıcı ve oyuncu, 1973 yılında Leman Sam ve Selim Sam'ın birlikteliğinden dünyaya geldi. 
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * METİN SEREZLİ - NEVRA SEREZLİ - MURAT SEREZLİ

    Metin Serezli ile Nevra Serezli'nin çocuğu olan Murat Serezli, hem anne hem de baba tarafı oyuncu olanlardan...
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * YASEMİN KAY ALLEN - SUNA YILDIZOĞLU

    Yasemin Kay Allen, Yeşilcam'ın başarılı oyuncularından biri olan Suna Yıldızoğlu'nun kızı. 
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    MICHAEL JACKSON - PARIS JACKSON

    Michael Jackson'ın kızı Paris, babası gibi müzisyen olmadı ama modellik ve oyunculuk yaparak, ünlüler dünyasında adını duyurmayı başardı.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * BEHZAT UYGUR - NEJAT UYGUR - SÜHEYL UYGUR

    Behzat Uygur’un babasının ismini verdiği oğlu Nejat Uygur, genlerinden gelen sesi dinleyerek, oyuncu oldu.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * YASMİN ERBİL - NERGİS KUMBASAR - MEHMET ALİ ERBİL

    Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 1989-1996 yılları arasında evli kaldığı Nergis Kumbasar ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Erbil de annesinin yolundan giderek, oyunculuğa adım atan isimler arasında yer alıyor.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * ERDAL BEŞİKÇİOĞLU - DERİN BEŞİKÇİOĞLU

    Erdal Beşikçioğlu ve Elvin Beşikçioğlu'nun evlilikleri 1991'den bu yana devam ediyor. Çiftin çocukları Derin Beşikçioğlu da anne ve babasının yolunda giderek, oyuncu oldu.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    JON VOIGHT - ANGELINA JOLIE

    Oyuncu ve yapımcı Angelina Jolie, kariyerini çizerken babasının izinden gidenlerden... Jolie'nin babası Jon Voight, tıpkı kendisi gibi oyuncu...
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * ÇAĞLA IRMAK - HÜLYA GÜLŞEN IRMAK

    Hülya Gülşen Irmak'ın kızı Çağla Irmak, 'Kırgın Çiçekler'de canlandırdığı 'Kader' karakteri ile adını duyurdu. 
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * RASİM ÖZTEKİN - PELİN ÖZTEKİN

    Babasının izinden giden isimlerden birisi de Pelin Öztekin. Pelin Öztekin'i ilk olarak BKM Mutfak’ta Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanımıştık.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    DAVID BECKHAM - VICTORIA BECKHAM - BROOKLYN BECKHAM

    David Beckham'ın tüm çocukları için ünlü denebilir. Ancak büyük oğlu Brooklyn Beckham, modellik ve fotoğrafçılık yaparak kendi kariyerini çiziyor.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * DERYA ŞENSOY-MÜJGAN FERHAN ŞENSOY VE DERYA BAYKAL İLE FERHAN ŞENSOY

    Derya Baykal'ın 1988-2004 yılları arasında evli kaldığı Ferhan Şensoy ile birlikteliğinden Derya ve Müjgan Ferhan adında iki kız dünyaya geldi. Ailenin sanatçı üyeleri arasında yer alan Derya ile Müjgan Ferhan, birçok projede yer aldı.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * SADRİ ALIŞIK - ÇOLPAN İLHAN - KEREM ALIŞIK

    Türk sinemasının 'Tursit Ömer'i Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık da babasının izinden yürüyor. Birçok projede yer alan Alışık, şimdilerde SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sipahi' ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    STEPHEN BALDWIN - HAILEY BALDWIN BIEBER

    Justin Bieber ile olan evliliği ve modellik kariyeri ile magazinin aranan yüzü olan Hailey Baldwin Bieber'in babası Stephen Baldwin, ünlü bir oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar...
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * GÜLŞAH SOYDAN ALKOÇLAR - HÜLYA KOÇYİĞİT

    Gülşah Soydan, Türk sinemasının ünlü yıldızlarından Hülya Koçyiğit ile bir dönemin gözde futbolcusu Selim Soydan'ın tek çocuğudur. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı olan Soydan, küçük yaşlarda kamera karşısına geçti.
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * YAĞMUR ÜNAL - TÜRKAN ŞORAY - CİHAN ÜNAL

    Yağmur Ünal, Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı. Annesinin izinden giden Yağmur Ünal, New York'taki bir medya şirketinde 6 ay staj görmesinden sonra İstanbul'a döndü ve yapım şirketi kurdu. 
  • Şafak Sezer kızıyla aynı filmde! - Magazin haberleri

    * ALİYE UZUNATAĞAN - AYŞECAN TATARİ

    Oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı Ayşecan Tatari de annesinin izinden giderek, oyuncu oldu. 

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