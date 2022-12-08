DERİN BABASININ İZİNDE

Ayrıca Erdal Beşikçioğlu ve Elvin Beşikçioğlu'nun evlilikleri 1991'den bu yana devam ediyor. Çiftin çocukları Derin Beşikçioğlu da anne ve babasının yolunda giderek, oyuncu oldu. Derin Beşikçioğlu, oyuncu olan babasının yeni dizisinde kamera karşısına geçti.