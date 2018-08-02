Erzurum ve Avusturya kamplarının ardından Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde final hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Safet Susic, "Süper Kupa'da neden yeni bir sürpriz olmasın" dedi.



İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, tek üzüntülerinin kampta genç oyuncu Onur'un çapraz bağlarının kopması olduğunu belirten Boşnak teknik adam, "Son 1 ay boyunca çok iyi çalıştık. Oyuncularımın performanslarından memnunum. Süper Kupa maçında Türkiye'nin en iyi ekiplerinden birine, son şampiyona karşı oynayacağız. Normal olarak maçın en büyük favorisi Galatasaray. Ama her zaman favoriler galip gelmez. Bu gördüğünüz takım geçen sene her kulvarda çok büyük sürprizler yaptı, neden bir sürpriz yapmasın" diye konuştu.

Transferde şimdiye kadar Muğdat, Soner, Olcan, Henrique gibi 8 isimle vedalaşıp Elvis Manu, Vrsajevic, Güray ve Josue'yi alarak 4 takviye yapan Akhisar'da Susic, en az 2 transfer daha yapacaklarını söyledi.Susic, "Transfer sezonunun bitmesine az bir süremiz kaldı. Yine 2 tane futbolcu alma düşüncemiz var ama transferler sadece bana bağlı değil" ifadelerini kullandı. Takıma ofansif bir futbol oynatmak istediğini belirten Safet Susic, "Bugüne kadar bütün çalıştırdığım takımlar ofansif futbol sergiledi. Ben bunu Akhisarspor'da tekrar yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok iyi futbolcularımız var ve bu sistemi uygulayabilirler. Forvet arkasında ofansif özelliği olan bir transfere ihtiyaç duyuyorum. Öncelikle buna ağırlık veriyoruz. Elimizde 3 stoper var. Şu an stoper transferi bizim için çok acele değil" dedi. Susic, yeni transferlerden Josue'nin uzun süre sahalardan uzak kaldığını, zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, hücum hattında birçok ismin ayrılmasıyla takımdaki tek golcü olarak kalan Seleznyov'un alternatifinin Gençlerbirliği'nden transfer ettikleri Elvis Manu olacağını söyledi. Manu'nun bugüne kadar hiç forvet oynamadığını belirten Susic, "Benim gördüğüm kadarı ile Manu gerçekten iyi bir forvet olabilecek bir oyuncu. İleri uca takviye için ay sonunda kadar zamanımız var" dedi.Teknik direktör Susic, kafasında Süper Kupa 11'inden 7-8 futbolcunun belli olduğunu söyleyip, bu maçın ardından ligin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacaklarını hatırlatarak, iki farklı 11 çıkarabileceklerini belirtti.

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