Safranbolu'da restorasyonu tamamlanan Kaymakamlar Gezi Evi açıldı

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu'nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında, 1979'da kamulaştırılıp restore edilen, 1981'de Eğitim Merkezi olarak hizmete açılan, bugün ise Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde "müze ev" olarak hizmet veren tarihi evde restorasyon çalışmaları yürütüldü.

Safranbolu evleri arasında önemli bir yer tutan ve 19'uncu yüzyıl başlarında yapılan 2 katlı Kaymakamlar Gezi Evi, her iki kattaki odalar, aynı çatı altında yaşayan kalabalık aile tipine göre bireylerin tüm gereksinimlerini karşılayabilme özelliği taşıyor.

Selamlık ve harem olarak ikiye ayrılan Kaymakamlar Gezi Evi'nde, evdeki selamlıkla harem arasında yemek servisinin yapılmasını sağlayan dönme dolap ilgi çekiyor.

- "Kontrollü narmalleşmeyle ilçeye yeniden ziyaretçiler gelmeye başladı"

Açılış töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, kontrollü normalleşmeyle birlikte ilçeye yeniden yerli ve yabancı turistlerin gelmeye başladığını söyledi.

Safranbolu'yu yılda 1 milyondan fazla insanın ziyaret ettiğini belirten Gürel, "Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla geçen haftadan itibaren sokakların dolduğunu, misafirlerin gelmeye başladığını memnuniyetle gözlemledik." dedi.

Konuşmaların ardından Gürel ve protokol üyeleri, kurdeleyi keserek açılışını yaptıkları Kaymakamlar Gezi Evi'ni gezdi.

Açılışa, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve protokol üyeleri katıldı.