Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Semt pazarı göle dönerken, bir dükkanı su bastı. Yağmur nedeniyle pazarcılar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ESENYURT VE AVCILAR'DA ETKİLİ OLDU

İHA'da yer alan habere göre İstanbul'da Esenyurt ve Avcılar’da sağanak yağmur etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazıları da saçakların altına saklandı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağmur ve dolu nedeniyle cadde kısa sürede göle döndü. Avcılar Cihangir Mahallesi’nde bulunan semt pazarı da göle döndü. Yağmur nedeniyle pazarcılar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir dükkanı ise su bastı.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI

DHA'da yer alan habere göre Meteoloroji Genel Müdürlüğü de İstanbul'a son dakika uyarısında bulundu. Uyarıda, "İstanbul Avrupa yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.