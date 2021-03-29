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HaberlerGündemHava DurumuSAĞANAK VAR! Son dakika hava durumu açıklaması! 15 ilde sağanak
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Meteoroloji'den açıklama! 15 ilde sağanak var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, iç Ege ve İç Anadolu'nun batısı sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK VAR! Son dakika hava durumu açıklaması! 15 ilde sağanak
15 ilde sağanak var
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Zirai Meteorolojik Uyarı: Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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