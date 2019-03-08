Ömür boyu yenileme hakkı yani sigorta şirketinin sizi ömür boyu sigortalı yapması zorunluluğu sağlık sigortasının en önemli avantajlarından birisi. Ancak bu avantajı elde etmenin ve korumanın önemli ve püf noktaları var.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, sağlık sigortasında ömür boyu yenilemenin en önemli avantajının poliçe başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıkların tümünün o tarihten sonra poliçe kapsamı içine alınması olduğunu söylüyor. Yani sigorta şirketi siz bir kez ömür boyu yenileme hakkı almışsanız daha sonra hangi hastalık gelişirse gelişsin sizi sigorta yapmak zorunda. Tabii ki en önemli avantajı ömür boyu sağlık sigortalı olmak ve primin de ek prim olmadan sağlık enflasyonuna bağlı olarak artıyor olması. Bu hakkı elde edenlerin sağlık sigortası priminde yıllık en yüksek artış ise yüzde 50'yi geçemiyor.

ÖMÜRBOYU YENİLEME HAKKI NASIL ELDE EDİLİYOR?

Peki bu hakkı elde etmenin yolu nedir? Oğuz, her bir yıl hasar prim oranının yüzde 75'in altında kalması koşuluyla 4'üncü yılın sonunda herhangi bir hastalık değerlendirmesi yapmadan Anadolu Sigorta sisteminin otomatik olarak sigortalıya ömür boyu yenileme garantisi verdiğini belirtiyor. Evet, 4 yıl boyunca sizin için sigorta şirketinin hastanelere ödediği para (hasar) eğer sizin ödediğiniz primin yüzde 75'ini geçmiyorsa otomatik olarak bu hakkı elde ediyorsunuz. Peki geçerse ne oluyor.? 4 yıl içinde hasar/prim oranı yüzde 75'in üstüne çıkınca tekrar yeni baştan başlamak zorundasınız. Yani bir 4 yıllık süreç daha yeniden işlemeye başlıyor.

PEKİ NASIL KORUNUYOR?

Oğuz, Anadolu Sigorta'da ömür boyu yenileme hakkı elde edildikten sonra ortaya çıkan hastalıkların poliçe kapsamına alındığını ve ve bu hastalıklara herhangi bir risk değerlendirmesi yapılmadan her yıl poliçenin yenilendiğini ifade ediyor. Ancak tüm sigorta şirketlerinde bu durum geçerli değil. Bu yüzden risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığının sorulması gerekiyor. Eğer bu değerlendirme yapılırsa sağlık sigortası yapan şirketler hastalık değerlendirmesi yapıp hastalık çıkarsa sizi kapsam dışı bırakıyor veya ek prim uyguluyor. Bu nedenle risk değerlendirmesi yapmayan şirketlerle yola devam er mantıklısı.

DİKKAT! HAKKINIZ KAYBOLMASIN

Hak alındıktan sonra poliçe sürekli yenilenirse ömür boyu yenileme hakkı baki kalıyor. Ancak en önemli nokta poliçe tarihini geçirmemeniz. Ömür boyu aldıktan sonra yenileme eğer poliçe yapılmasına ara verilmişse en önemlisi sadece 30 gün yeni poliçeyi yaptırmadıysanız ömür boyu hakkını kaybediyorsunuz.

EN GEÇ 60 YAŞINA KADAR SİGORTALI OLMAK ŞART

Oğuz'un verdiği bilgiye göre ömür boyu yenileme Özel Sağlık Sigortası'ndan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na geçerken aynen aktırılıyor. Ancak sağlık sigortasında yaş sınırı 64. Bu yüzden eğer ömür boyu yenileme almak istiyorsanız en geç 60 yaşında sigortalı olmanız lazım. Böylece yenileme garantisini ömür boyu alırsınız. Eğer bu yaşı kaçırırsanız en fazla 75 yaşına kadar sigortalı oluyorsunuz.75 yaşından sonra özel sağlık sigortası kapsamına giremiyorsunuz.

İŞTE SAĞLIK SİGORTASINDA ÖMÜRBOYU YENİLEME GARANTİSİNİN KOŞULLARI

-Poliçe başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklar poliçe kapsamına alınıyor.

-4 yıl üst üste hasar/prim oranının yüzde 75'in altında kalması koşuluyla 4'üncü yılın sonunda ömür boyu yenileme garantisi elde ediyorsunuz.

-Sonraki yıllarda hasarın ne olduğuna bakılmadan poliçe yenilemesi yapılmak zorunda.

-Hak alındıktan sonra poliçe sürekli yenilendiği müddetçe ömür boyu yenileme hakkı baki kalıyor.

-Ömür boyu aldıktan sonra her hangi bir yıl poliçe 1 aydan fazla yaptırılmaz ise ömür boyu yenileme hakkını kaybediyorsunuz.

-Sağlık sigortası yaş sınırı 64. Yenileme garantisi için en geç 60 yaşında sigortalı olmanız lazım.

-Alamazsınız en fazla 75 yaşına kadar sigortalı oluyorsunuz.

-Ömür boyu yenileme alan sigortalının primleri sağlık enflasyonu kadar ve en fazla da yüzde 50 artırılıyor.