Sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AK Partinin 2002den bu yana sağlık alanında gerçekleştirdiği dönüşümleri ve yenilikleri anlattı.

Sağlık alanında yürütülen politikalarla sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını aktaran Ateş, sağlık hizmetlerinde fiziki ve beşeri altyapı ile kaynakların iyileştirildiğini, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırıldığını kaydetti.

Ateş, sosyal ve ekonomik dönüşüm, hızlı gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan ihtiyaç ve taleplerin her sistemin sürekli revizyonunu ve iyileşmesini gerekli kıldığını belirterek, "Bu çerçevede koruyan, gelişen ve evrensel sağlık modeli ile hayata geçirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı doğrultusunda daha iyi ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunumunun sağlanması ve ülkemizin sağlık alanındaki gücünün korunması amacıyla muhtelif düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır." dedi.