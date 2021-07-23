Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelesi tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşı kampanyamızda 65 Milyon dozu geçtik. Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım." çağrısında bulundu.

"BU DA CİDDİ BİR ZAYIF NOKTAMIZ"

Bakan Koca, sosyal medya Twitter hesabından konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: Aşı kampanyamızda toplam 65 MİLYON DOZU geçtik. Başarı ortak ve büyük. Fakat, 18 yaş ve üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 Milyona yakın olduğunu unutmayalım. Bu da ciddi bir zayıf noktamız. ERTELEMEDEN İLK DOZU YAPTIRALIM.