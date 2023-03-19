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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ishal salgını iddialarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca isnal salgını iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetleri ve halk sağlığı tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir. Bölgede salgın hastalığa işaret eden bir durum kesinlikle yoktur" dedi değerlendirmesinde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ishal salgını iddialarıyla ilgili açıklama
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı basın yayın organlarında ishal salgınıyla ilgili olarak çıkan haberlerle ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün bazı basın yayın organlarında kendisini İskenderun Sahra Hastanesi başhekimi olarak tanıtan şahsın, bölgede salgın hastalık olduğuna yönelik açıklamalar yapması üzerine kamuoyunun doğrulara sadık şekilde tekrar bilgilendirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Her şeyden önce, bakanlığımızın ilgili haberler üzerine inceleme başlattığı bilinmelidir. İddiaları ve gerçekleri sıralamak gerekirse:

1. İskenderun Arsuz’da kurulan sağlık müdahale alanında başhekim olduğunu iddia eden Dr. Hasan Sami Özvarinli tarafından son 24 saat içinde 500 hasta bakıldığını ve bunların en az yarısının ishal ve kusma şikayeti olduğunu iddia etmektedir. Saat 01.00 ile 08.00 saatleri arasında 7 çocuk hastanın bulantı kusma ve ishal şikayeti ile müracaat ettiğini beyan etmektedir.


2. Bahse konu alan, Bakanlığımız ve görevli personeli değil gönüllüler tarafından açılıp hizmet verilen bir sağlık müdahale alandır. Kendisini ‘Başhekim’ olarak tanıtan Dr. Hasan Sami Özvarinli, açıklamasını yayınlanmadan bir gün önce 17.03.2023 tarihinde alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrederek terk etmiştir. Devir evrakını ‘İyi Parti Genel Başkanı Danışmanı’ olarak imzalamıştır. Ardından basında yer alan açıklamaları yaparak olay yerinden uzaklaşmıştır.

3. İlgili alanda yaptığımız incelemelerde bir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı, ülkemizde geçerli bir unvanı bulunmayan, ortopedist olduğu iddia edilen bir kişi ile Rusya’da tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi bir şahısın ve 3 hemşirenin alanda görev yaptığı görülmüştür.

4. Bahse konu alanın gönüllü çalışılan bir yer olması sebebiyle, bir sorunla karşılaşılmaması için faaliyete geçtiği günlerden beri Bakanlığımızca görevlendirilmiş 1 ambulans ve 112 ekibi ile 1 UMKE ekibi 24 saat kesintisiz hizmete hazır tutulmaktadır. Burada amaç, ilgili alana gelen ve sevk ihtiyacı olabilecek herhangi bir hasta olması durumunda derhal sevkini gerçekleştirmek ve acil müdahalede bulunabilmektir. Hal böyleyken, ilgili alandan ishal şikâyeti sebebi ile hiçbir hasta sevki olmamıştır, ilgili alanın kayıtlarında da bir sevk bilgisi yoktur.

5. Bölgede salgın hastalık olduğu iddiası üzerine ilgili alanda tutulan hasta kayıtları incelenmiştir. Kayıtlara göre bir önceki gün iddia edildiği gibi 500 değil 332, son 24 saatte ise 251 hastanın bakıldığı görülmüştür. Ayrıca son 24 saatte yalnızca 1 hastanın ishal şikayeti, 1 hastanın kusma, 1 hastanın da bulantı şikayeti ile başvurduğu görülmüştür.

6. İlgili şahsın beyanının asılsız olduğu kayıtlarla sabittir. Bu durum bir salgını işaret etmediği gibi, geçmiş normal dönemlerin vaka oranları ile tam uyumludur. Özetle salgın olduğuna işaret eden hiç bir bulgu saptanmamıştır.

7. Bakanlığımız ekipleri son üç gün içinde ishal şikayeti olan tüm hastalara ulaşmış ve durumlarını kontrol etmiştir. İshal şikayeti olan 12 hastamızın tamamının durumunun iyi olduğu belirlenmiştir.

8. Bölgede salgın riskini erken tespit için sendromik sürveyans çalışmaları aralıksız devam etmekte ve deprem felaketini yaşadığımız hiçbir ilimizde salgın durumu olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, deprem sonrası Halk Sağlığı Komisyonumuz da bölge verilerini anlık izlemekte ve salgın hastalığa işaret eden bir durum olmadığını teyit etmektedir.
Özetle, İyi Parti Genel Başkanı Danışmanı unvanını kullanan ve kendisini sözde başhekim olarak tanıtan Dr. Hasan Sami Özvarinli’nin iddiaları sorumsuzca ve tamamen mesnetsizdir. Nedeni anlaşılamayan ve kitleleri yanlış yönlendiren bu tür eylemlerin, korku ve endişeye yol açması, salgın hastalık kadar tehlikelidir. Halk sağlığını riske ederek bu tür sorumsuzca davranış sergileyenler hakkında gerekli takibat yapılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum.

Depremden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetleri ve halk sağlığı tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir. Bölgede salgın hastalığa işaret eden bir durum kesinlikle yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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