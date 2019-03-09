Sağlık Bakanı Koca: 635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulans sayısını 635'ten 4 bin 910'a çıkardıklarını belirterek, "Bu yıl için 800 ambulansın 400'nü teslim aldık ve bunların dağıtımına başladık." dedi.
Koca, Pınarhisar Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel selamlarını Pınarhisar'a getirdiğini söyledi.
Yeni dönemde özellikle 82 milyon vatandaşa hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetini hedef olarak belirlediklerini vurgulayan Koca, hastaneleri son teknolojilerle donattıklarını ifade etti.
Bakan Koca, Kırklareli'nde yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler vererek, "Özellikle her geçen gün bölgede teknolojik yapısıyla, fiziki alt yapısıyla, branş çeşitliliği ile nitelikli insan kaynağı, mükemmellik merkezleri ve bölgesinde sağlık üssü olabilecek şehir hastaneleri inşa ediyoruz. Bu çerçevede Kırklareli'nin de sağlık üssü olabileceğini ve bunun için çaba göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Kırklareli'nden öte komşu ülkelerden hasta akışının olabileceği mükemmeliyet merkezleri ile özellikli hizmetlerin verilebileceği ve dünyada en ucuz, en nitelikli hizmeti yapma noktasında bir başarımız olduğu sağlık turizmi için önemli merkez olacağına inanıyorum" diye konuştu.
Türkiye'de son 16 yıllık zaman diliminde acil sağlık hizmetlerinde önemli bir mesafe alındığının altını çizen Koca, "635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık yeni dönemde. Bu yıl için 800 ambulansın 400'nü teslim aldık ve bunların dağıtımına başladık. Dünyada hava ambulansı, helikopter, uçak ambulansı, bütün ülkede ücretsiz sunan, yeri geldiğinde yurt dışına hatta yurt dışından hasta vatandaşımızı getirme noktasında devrede olan çok önemli bir acil sağlık hizmetlerine sahibiz" ifadelerini kullandı.
Törende, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından, Bakan Koca ve beraberindekiler, hastanenin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra 3 ambulans ile UMKE araçlarının anahtarlarını şoförlere teslim eden Bakan Koca, ambulansın direksiyonuna geçerek, hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre ambulansın sirenini çaldı.
Bakan Koca ve beraberindekiler, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.