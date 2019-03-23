Gaziantep'te çeşitli incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek kentteki sağlık yatırımları ile ilgili brifing aldı. Ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye'de aşı konusunda sıkıntı olmadığını, aşıda millileşme ve yerlileşme konusunda önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı.
"HEPATİT B VE POLİO'DA SIKINTI YOK"
Gaziantep Valiliği ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Hepatit B ile ilgili biz geçen hafta toplam Türkiye geneline 300 bine yakın dozu teslim ettik. Ayrıca 550 bine yakın da Polio aşısını dağıttık. Dolayısıyla bu anlamda ne Hepatit B ne de Polio aşılarında herhangi bir sorun yok. Bu konuda bir sorun yaşanmıyor, yaşanmayacak ve yaşatmayacağız" şeklinde konuştu.
"AŞIDA YERLİLEŞME VE MİLLİLEŞME ÇEVRESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
Aşı ile ilgili millileşme ve yerlileşme noktasında önemli çalışmaların yapıldığını açıklayan Bakan Koca, "Aşı ile ilgili ben geçenlerde de söylemiştim önümüzdeki dönemde özellikle aşıda yerlileşme ve millileşme çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki beş yıllık süreçte yüzde yüz dışarıya bağımlı olduğumuz aşıyı yerleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"KUDUZ VE BENZERİ ANTİSERUMLARI DA YERLEŞTİRECEĞİZ"
Özellikle kuduz ve benzeri aşılar için de yerlileşme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Koca, "Önümüzdeki bir yıl içinde özellikle kuduz ve benzeri antiserumlarını da yerlileştirme yani ruhsatını verme sürecini başlattık. Ben bundan sonraki süreçte özellikle yurt dışında hem Küba olsun hem de Kore olsun bu gibi 1-2 merkezle yakın ilişki içindeyiz. Özellikle teknoloji transferi ve Ar-Ge boyutunda önümüzdeki dönemde aşıyı yerlileştirme noktasında kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum" diye konuştu.
Bakan Koca, konuşmasının devamında ise Gaziantep'teki sağlık yatırımları hakkında bilgi vererek yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.