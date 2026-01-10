Habertürk
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: 72 branşın 69'una aynı gün randevu veriyoruz | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu: 72 branşın 69'una aynı gün randevu veriyoruz

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bazı çok gelişmiş gördüğümüz ülkelerde insanlar, bırakın ameliyat olmayı, uzman hekime görünmek için 6 ay randevu bekliyor. Biz, 72 branşın 69'una aynı gün randevu veriyoruz" dedi

        Giriş: 10.01.2026 - 09:26 Güncelleme: 10.01.2026 - 09:26
        "72 branşın 69'una aynı gün randevu veriyoruz"
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Susurluk Devlet Hastanesinin açılış töreninde, Balıkesir'in Türkiye'nin en önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.

        Sağlık anlamında da kentin en önemli şehirlerden biri haline geldiğini belirten Memişoğlu, "Burası, 65 yataklı 17 bin metrekarelik bir eser. Çünkü 65 yatağın her bir metrekaresi, yaklaşık 270 metrekare, tek bir yatağa düşüyor. Bu hastanenin bütün yatakları, tek kişilik, çift kişilik, tuvaletli, banyolu, televizyonlu, buzdolaplı" diye konuştu.

        Hastanede medeni ve insani bir sağlık hizmeti sunulacağını dile getiren Memişoğlu, 2002 yılı öncesinde hastanelerde 8 kişilik odalarda kimin hasta, kimin refakatçi, kimin doktor, kimin çalışan olduğunun bilinmediğini ifade etti.

        Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Türkiye'de 271 bin hasta yatağında, senede 1 milyar kez insanlarımıza hizmet veren 48 binin üzerinde yoğun bakımı olan 1,5 milyon sağlık çalışanımızla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu, bizim 24 senede gece gündüz çalıştığımızı, insanlarımızın, vatandaşlarımızın hizmetkarı olduğumuzu gösterir. Bu, Türkiye'yi dünyada söz sahibi kılan ve dünyaya da 'Dünya, beşten büyüktür' diyebilen bir liderin, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu, lideri, dirayet gösterip liderlik yapınca. Bu toplum, bu medeniyet, dünyayı, üç kıtayı yönetebilen bir özelliğe, bir geleneğe ve genetiğe sahip. Bugün baktığımız zaman etrafımızda ateşten çember var. Hepimiz güvende, aynı zamanda geleceğe daha iyi, umutlu bakan bir medeniyeti, ülkeyi yaşıyoruz. Daha da iyi olacağız, daha da çok çalışacağız, daha da birlikte olacağız."

        Türkiye'de 1500 devlet hastanesinde 271 bin yatak olduğu bilgisini veren Memişoğlu, "Türkiye'de her bir vatandaş bugün 12 kez sağlık hizmeti alıyor. Bugün OECD ortalaması, 6 bile değil bazı ülkelerde. Bazı çok gelişmiş gördüğümüz ülkelerde insanlar, bırakın ameliyat olmayı, uzman hekime görünmek için 6 ay randevu bekliyor. Biz, 72 branşın 69'una aynı gün randevu veriyoruz" ifadesini kullandı.

        "SAĞLIĞIN TEKNOLOJİSİNİ, BİLİMİNİ ÜRETMEK İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ"

        Bakan Memişoğlu, sağlık alanında Türkiye'nin lig atladığını dile getirerek şunları kaydetti: "Biz artık, o ligin 1'incisi olmak için uğraşıyoruz. Sadece sağlık hizmeti vermek için değil, aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyip bundan sonra birçok malzemesini, cihazını, ilacını üretmek için çalışmaya başladık. Sadece sağlık hizmeti değil, aynı zamanda dünyaya sağlığın teknolojisini, sağlığın bilimini üretmek için de çalışıyoruz. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız. Sizler daha iyi sağlık hizmeti alın, vatandaşlarımız sağlıklı kalsın veya hastalandığında daha iyi sağlık şartlarında, altyapıda hizmet alsın diye çalışıyoruz."

        "Bugün sadece bir günde 3 milyon kez insanlarımıza bakabilen, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile sadece bir günde 1.7 milyon insana hastaneden randevu verebilen bir kapasiteye sahibiz" diyen Memişoğlu, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un da konuştuğu törende, daha sonra İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından kurdele kesildi.

        Ardından Bakan Memişoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile hastaneyi gezdi.

